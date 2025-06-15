ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳卓源甩小三風波！開唱鬆吐心聲
客廳裡不能少哪一物？測你的內心世界
《與惡2》楊貴媚被PTT洗版「好噁心」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

aespa Karina 白鹿 小笠原祐子 竹內有紀 胡文英 曹雅雯 許光漢

《忘了我記得》謝盈萱、秦漢化身父女檔　把握遭失智症侵蝕的珍貴人生

文／人物誌

Netflix台劇《忘了我記得》，由劉若英擔任編劇、導演，資深影星秦漢、「雙金影后」謝盈萱領銜主演，更集結王柏傑、霍建華、劉品言、陳以文，打造一部以「照護阿茲海默症患者」為主軸的催淚溫馨台劇。作為劉若英首次擔當編導的作品，可謂是匯集了千萬戲迷的期待，劇中探討親情、愛情、友情的人生難題，在結局來臨前的日子，該如何把握並不留下遺憾？

《忘了我記得》講述年逾40的單口喜劇演員「程樂樂」（謝盈萱飾），為了維持生計，白天在便利商店擔任店員、晚上在喜劇俱樂部表演Talk Show，忙碌的日常使樂樂與父親「程光齊」（秦漢飾）疏離，對於父親罹患阿茲海默症一事渾然未知。在陪伴父親的期間，樂樂道出了人生經歷的種種難題，包含婚姻關係的破裂、童年被母親拋棄的創傷、就業不順利而生的自我懷疑，以樂為名的她，正試圖找回屬於自己人生的快樂。

▲《忘了我記得》由劉若英擔任編劇、導演，資深影星秦漢、「雙金影后」謝盈萱領銜主演。（圖／Netfilx，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝盈萱化身犀利脫口秀演員，以笑話包裝生命中的悲慘遭遇

謝盈萱以出演《四樓的天堂》、《誰先愛上他的》奪下金鐘、金馬影后，並在去年年末大戲《影后》飾演製作人薛亞之，使她的演藝聲勢維持不墜，儼然已成為臺灣影視作品的票房、獲獎保證；透過出演不同類型角色，謝盈萱以各種角度講述女性成長經歷的困境，包含婚姻、家庭、年紀、容貌等，活著便是很困難的成就，卻得再套上世俗強加的壓力，使劇迷得以看見那些無聲卻彷彿震耳欲聾的掙扎。

工作上，程樂樂曾是旅行社王牌員工，但因無法容忍團客的無禮，頂撞客人後慘遭開除，而同事兼摯友卻不願為她發聲；婚姻關係中，因丈夫張凱（霍建華飾）認為脫口秀演員配不上其律所合夥人的身分，多次在飯局中刻意隱瞞樂樂的職業。事業、愛情皆不如意的樂樂，只能透過脫口秀的演出，找到自己悲慘人生的殘餘價值，卻未曾發覺，逐漸失去記憶的父親，始終在她身後做最堅強的後盾。

「從來不覺得爸爸會變老，我卻忘了，人都是在一瞬間變老的。」

劇中，頻繁使用木匠兄妹（Carpenters）成名曲〈Close to You〉作為插曲，簡約編曲讓人聯想到早晨暖陽的愜意時光，令父女的相處、父親的愛戀回憶，以浪漫且優雅的方式呈現。更令人感到驚喜的，莫過於R&B歌手吳卓源客串樂樂生母，演出產後憂鬱症患者的悲傷，近年試圖轉型演員的她，透過出演《忘了我記得》、《搜查瑠公圳》要角，為粉絲帶來Julia的全新樣貌。

影史以「失智症」為主軸的作品並不算少，《忘了我記得》的獨特之處，在於它以脫口秀演員自嘲娛人的特質，用笑話包裝照護者遭遇的不幸，訴說即便生活艱難，仍盡力振作，不被現實擊潰。《忘了我記得》以失智症為題，劇情卻不全然圍繞在疾病對生活的危害，而是概括了照護者的人生，讓人不禁省思至親的老去，也就發生在我們不注意的一瞬間。

《忘了我記得》全劇共八集，現已全數上架Netflix。

延伸閱讀

「愛，該用什麼衡量？」泰國催淚電影《金孫爆富攻略》：淚而不語的回答，說盡了所有的愛

Netflix 《生命清單》：一份改寫人生軌跡的遺囑，是母親最深的愛

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人物誌台劇忘了我記得謝盈萱秦漢

推薦閱讀

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分…公公斥做人失敗

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分…公公斥做人失敗

11小時前

五熊懷孕5月「開車停婦幼停車格」被開罰！見罰單心碎：我是真的孕婦

五熊懷孕5月「開車停婦幼停車格」被開罰！見罰單心碎：我是真的孕婦

8小時前

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

6/14 17:34

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

2小時前

90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」夫逝守寡花光遺產出道

90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」夫逝守寡花光遺產出道

6/14 12:26

白鹿認了身心疲憊「不再拍仙俠劇」！宣告：該退這賽道了　

白鹿認了身心疲憊「不再拍仙俠劇」！宣告：該退這賽道了　

6/14 18:12

美在台協會備避難包警告！唐綺陽「自己的命自己救」：沒人幫很正常

美在台協會備避難包警告！唐綺陽「自己的命自己救」：沒人幫很正常

10小時前

《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議

《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議

6/14 10:24

許瑋甯被跟拍「好心送麵包吃」！女狗仔慘遭開除…10年後真相傻眼

許瑋甯被跟拍「好心送麵包吃」！女狗仔慘遭開除…10年後真相傻眼

7小時前

許光漢退役倒數！IG曬精壯身材照　意外曝「情侶裝」與章廣辰撞衫

許光漢退役倒數！IG曬精壯身材照　意外曝「情侶裝」與章廣辰撞衫

15小時前

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」！達人喊：準備好衛生紙應戰

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」！達人喊：準備好衛生紙應戰

6/13 22:10

郭富城親證實「老婆懷三胎」！特選父親節曝喜訊：感謝老天

郭富城親證實「老婆懷三胎」！特選父親節曝喜訊：感謝老天

3小時前

熱門影音

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
伊能靜曝光秦昊追求細節 試圖用「年齡差＋小孩」逼退他

伊能靜曝光秦昊追求細節 試圖用「年齡差＋小孩」逼退他
當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD
艾薇唱一半遇「蟲蟲危機」 嚇到尖叫..自嘲：是真唱XD

艾薇唱一半遇「蟲蟲危機」 嚇到尖叫..自嘲：是真唱XD
楊繡惠不擔心丟工作　「已做好退休準備」

楊繡惠不擔心丟工作　「已做好退休準備」
陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力
程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星

程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星
信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來
劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細

劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細
梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

陳詩媛想生雙胞胎女兒　「太多王齊麟我會瘋掉XD」

陳詩媛想生雙胞胎女兒　「太多王齊麟我會瘋掉XD」

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

聲樂老師點評范瑋琪「皺眉＋扶胸」　同情她「太緊張」：不知道經歷過什麼

聲樂老師點評范瑋琪「皺眉＋扶胸」　同情她「太緊張」：不知道經歷過什麼

許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

看更多

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

即時新聞

剛剛
剛剛
24分鐘前46

林俊傑首爾場嘉賓是「大咖KPOP女偶像」！〈背對背擁抱〉被讚神仙合唱

37分鐘前20

蔡琴被示愛突喊「拒當巧克力」　嘲諷陳水扁：我不想坐牢！

1小時前20

蔡琴92歲母才摔跤！　堅持現身「恐是最後一次看女兒」掩面痛哭

1小時前1510

鄭家純罕見曬日籍帥尪正臉照！「私下對話」曝光眾人笑：該跪算盤

2小時前53

29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動

2小時前0

SJ利特《廚師的迫降》第二季開錄！少女時代成員也來了　同框温昇豪畫面曝

3小時前0

全台粉絲出動！吉卜力工作室40週年紀念日　千尋、小桑、希達都到了

3小時前45

郭富城親證實「老婆懷三胎」！特選父親節曝喜訊：感謝老天

3小時前0

南宮珉遭狠酸「新戲收視率最後一名恥辱！」　高EQ回記者：謝謝您看我的劇

3小時前29

馬景濤18歲帥兒現況公開！「神複製爸爸基因」被讚根本是翻版

讀者迴響

熱門新聞

  1. 白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分…公公斥做人失敗
    11小時前3833
  2. 五熊懷孕5月「開車停婦幼停車格」被開罰！見罰單心碎：我是真的孕婦
    8小時前4031
  3. 新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動
    6/14 17:345619
  4. 29歲人妻護理師轉戰AV界！　I級身材解放「脫下制服」掀暴動
    2小時前103
  5. 90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」夫逝守寡花光遺產出道
    6/14 12:263412
  6. 白鹿認了身心疲憊「不再拍仙俠劇」！宣告：該退這賽道了　
    6/14 18:12166
  7. 美在台協會備避難包警告！唐綺陽「自己的命自己救」：沒人幫很正常
    10小時前4
  8. 《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議
    6/14 10:242
  9. 許瑋甯被跟拍「好心送麵包吃」！女狗仔慘遭開除…10年後真相傻眼
    7小時前189
  10. 許光漢退役倒數！IG曬精壯身材照　意外曝「情侶裝」與章廣辰撞衫
    15小時前243
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合