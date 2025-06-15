《忘了我記得》謝盈萱、秦漢化身父女檔　把握遭失智症侵蝕的珍貴人生

文／人物誌

Netflix台劇《忘了我記得》，由劉若英擔任編劇、導演，資深影星秦漢、「雙金影后」謝盈萱領銜主演，更集結王柏傑、霍建華、劉品言、陳以文，打造一部以「照護阿茲海默症患者」為主軸的催淚溫馨台劇。作為劉若英首次擔當編導的作品，可謂是匯集了千萬戲迷的期待，劇中探討親情、愛情、友情的人生難題，在結局來臨前的日子，該如何把握並不留下遺憾？

《忘了我記得》講述年逾40的單口喜劇演員「程樂樂」（謝盈萱飾），為了維持生計，白天在便利商店擔任店員、晚上在喜劇俱樂部表演Talk Show，忙碌的日常使樂樂與父親「程光齊」（秦漢飾）疏離，對於父親罹患阿茲海默症一事渾然未知。在陪伴父親的期間，樂樂道出了人生經歷的種種難題，包含婚姻關係的破裂、童年被母親拋棄的創傷、就業不順利而生的自我懷疑，以樂為名的她，正試圖找回屬於自己人生的快樂。

▲《忘了我記得》由劉若英擔任編劇、導演，資深影星秦漢、「雙金影后」謝盈萱領銜主演。（圖／Netfilx，下同）

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謝盈萱化身犀利脫口秀演員，以笑話包裝生命中的悲慘遭遇

謝盈萱以出演《四樓的天堂》、《誰先愛上他的》奪下金鐘、金馬影后，並在去年年末大戲《影后》飾演製作人薛亞之，使她的演藝聲勢維持不墜，儼然已成為臺灣影視作品的票房、獲獎保證；透過出演不同類型角色，謝盈萱以各種角度講述女性成長經歷的困境，包含婚姻、家庭、年紀、容貌等，活著便是很困難的成就，卻得再套上世俗強加的壓力，使劇迷得以看見那些無聲卻彷彿震耳欲聾的掙扎。

工作上，程樂樂曾是旅行社王牌員工，但因無法容忍團客的無禮，頂撞客人後慘遭開除，而同事兼摯友卻不願為她發聲；婚姻關係中，因丈夫張凱（霍建華飾）認為脫口秀演員配不上其律所合夥人的身分，多次在飯局中刻意隱瞞樂樂的職業。事業、愛情皆不如意的樂樂，只能透過脫口秀的演出，找到自己悲慘人生的殘餘價值，卻未曾發覺，逐漸失去記憶的父親，始終在她身後做最堅強的後盾。

「從來不覺得爸爸會變老，我卻忘了，人都是在一瞬間變老的。」

劇中，頻繁使用木匠兄妹（Carpenters）成名曲〈Close to You〉作為插曲，簡約編曲讓人聯想到早晨暖陽的愜意時光，令父女的相處、父親的愛戀回憶，以浪漫且優雅的方式呈現。更令人感到驚喜的，莫過於R&B歌手吳卓源客串樂樂生母，演出產後憂鬱症患者的悲傷，近年試圖轉型演員的她，透過出演《忘了我記得》、《搜查瑠公圳》要角，為粉絲帶來Julia的全新樣貌。

影史以「失智症」為主軸的作品並不算少，《忘了我記得》的獨特之處，在於它以脫口秀演員自嘲娛人的特質，用笑話包裝照護者遭遇的不幸，訴說即便生活艱難，仍盡力振作，不被現實擊潰。《忘了我記得》以失智症為題，劇情卻不全然圍繞在疾病對生活的危害，而是概括了照護者的人生，讓人不禁省思至親的老去，也就發生在我們不注意的一瞬間。

《忘了我記得》全劇共八集，現已全數上架Netflix。

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