劉品言生日會「連晨翔突襲闖入」　1年前深情眼神早露餡

記者劉宜庭／綜合報導

劉品言、連晨翔今（9日）一同報喜，正式宣布結婚並懷孕的喜訊，令粉絲驚喜萬分。事實上，早在1年前她舉行生日會時，連晨翔就曾突襲現身為她慶生，如今照片被翻出，原來當時眼神就流露出深情。

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▲劉品言1年前辦生日會，連晨翔就曾驚喜闖入。（圖／資料照／鴻言娛樂提供）

劉品言與連晨翔2022年合作公主戴愛玲〈不想聽見的歌〉MV時，便已埋下情緣伏筆，原來當時的深情對戲，已悄悄埋藏真實情感。除此之外，兩人近年也共同參演新戲《舊金山美容院》，劇中從青梅竹馬發展成戀人，還有不少曖昧與吻戲，現實中的感情也隨戲升溫，戲未播感情已成真，堪稱戲裡戲外雙重戀曲。

▲連晨翔、劉品言合作《舊金山美容院》。（圖／資料照／TVBS提供）

回顧2024年8月8日，劉品言歡度36歲生日，活動現場氣氛熱烈，正當粉絲熱情應援時，連晨翔竟悄然現身，一手捧著蛋糕為她獻上驚喜祝福。兩人互動自然、笑聲不斷，連晨翔更開玩笑地說：「其實在外面看見蛋糕時，就已經先許願了！所以妳只剩下一個願望。」頻頻鬥嘴在當時引發全場爆笑，沒想到如今2人無預警宣布結婚，令不少人又驚又喜。

▲劉品言、連晨翔驚喜宣布結婚。（圖／翻攝自劉品言臉書）