八點檔男星副業展到台南　「親自服務」江宏恩、蘇晏霈搭高鐵力挺

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》近期收視亮眼，劇中飾演「歐陽輝」的藝人洪毛也因自然流暢的演出備受觀眾喜愛。戲裡是溫暖可靠的好老闆，戲外的他更正向積極發展副業，將多年對車用音響的熱情化為事業能量，繼北部據點後，近日在台南永康開設全新門市，並於今（8）日舉行盛大開幕活動。

▲洪毛副業開拓到台南，蘇晏霈、賴芊合、江宏恩、馬國弼等多名藝人都南下力挺。（圖／民視提供）

洪毛投入車用音響市場已有多年經驗，不僅親自鑽研技術，更經常親自服務客戶，深受業界肯定。這次選在台南永康區復興路設立新據點，不僅是品牌南下的重要一步，更象徵他對南台灣的感恩回饋。

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▲洪毛副業開拓到台南，蘇晏霈、賴芊合、江宏恩、馬國弼等多名藝人都南下力挺。（圖／民視提供）

開幕當天星光熠熠，洪毛演藝圈的好友包括蘇晏霈、賴芊合、林柏妤、江宏恩、馬國弼、郭忠祐等多名藝人都南下力挺，為好兄弟加油打氣。現場除有豐盛餐點，現場粉絲也能近距離與偶像互動。

▲洪毛副業開拓到台南，蘇晏霈、賴芊合、江宏恩、馬國弼等多名藝人都南下力挺。（圖／民視提供）

洪毛透露，很多演員都正在拍八點檔《好運來》，直呼「很謝謝他們在拍攝的空檔搭高鐵南下，為了參與我榮耀的時刻，非常的感恩。」他更表示「拍戲之餘，我也希望用自己的專業，幫助更多車主享受高品質的音響體驗。這間店不只是事業的新據點，更是夢想的延伸。」

▲洪毛副業開拓到台南，蘇晏霈、賴芊合、江宏恩、馬國弼等多名藝人都南下力挺。（圖／民視提供）

特地南下的蘇晏霈也開心透露，「很高興能參與洪毛哥哥的開幕記者會」，對她來說，這是演藝圈中一份難得的緣分，更不忘許願，希望洪毛未來能將事業版圖拓展到她的故鄉高雄。





▲洪毛副業開拓到台南，蘇晏霈、賴芊合、江宏恩、馬國弼等多名藝人都南下力挺。（圖／民視提供）