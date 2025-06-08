台下突喊「一句話」逼哭她！朴寶英見面會趴地淚崩　哽咽語氣全場心疼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星朴寶英睽違7年，7日在首爾舉辦見面會，她對於粉絲相當寵愛，場上帶來歌唱演出以外，還應觀眾要求擺出許多可愛表情，粉絲與偶像雙向奔赴，氣氛很溫馨。然而，就在活動最後尾聲時，當觀眾整齊喊著「我愛妳」，使得她再也忍不住感動的眼淚，最後哭倒在地板上，感性致謝粉絲的支持，眼角還掛著淚，令粉絲相當心疼。

▲朴寶英7日在首爾舉辦見面會。（圖／翻攝自朴寶英IG）



朴寶英7日在首爾舉辦見面會，本次活動原預計到海外巡演，只是官方日前突然表示因拍戲行程延誤，因此海外場全數取消，因此首爾場成了整趟巡演最後一場。見面會上足見她的用心，帶來多首歌曲演出，還與歌迷有聊天的時光，可愛的萌樣逗得觀眾開懷大笑。

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▲▼朴寶英與粉絲合照時，台下團結喊「我愛妳」，她當場哭出來。（圖／翻攝自推特dearmybbo）



只是活動接近尾聲時，她背對舞台準備與粉絲們合照，沒想到，此時台下所有人一起喊著「我愛妳」，接收到觀眾的深刻愛意，她再也忍不住情緒、當場哭了出來，不想讓粉絲看到她的眼淚，於是用雙手遮住臉龐，台下則是連忙安慰她「不要哭」。

▲朴寶英感謝粉絲一直以來的支持。（圖／翻攝自推特dearmybbo）



朴寶英跪在地上狂哭，緩了一陣子才恢復情緒，接著站起來向粉絲致謝，眼角還掛著淚、帶著哽咽的語氣感性表示：「我能夠站在這裡全都是因為大家，我以後會更努力地，有時候大家會跟我說，感覺對我的愛只有單方向的付出，但真的不是這樣，我今天有感受到那份深刻的心意，真的很開心很好，再過不久，我就要進入下一部戲的拍攝了，大家今天很用力準備了很多，我會再以更好的面貌與大家見面。」她不忘宣傳新戲《未知的首爾》，「請大家多多喜愛未知，我真的拍得很辛苦。」捨不得離別，承諾會再與粉絲見面。