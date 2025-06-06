布萊德彼特化身「F1賽道猛獸」挑戰地表極限　狂飆300KM眼神殺極速對決

記者蕭采薇／綜合報導

《捍衛戰士：獨行俠》導演與製作團隊找來「不老男神」布萊德彼特接棒，化身霸氣十足的「賽道猛獸」，在新片《F1電影》挑戰地表最極限速度。

▲「不老男神」布萊德彼特在新片《F1電影》化身霸氣十足「賽道猛獸」。（圖／華納提供）

布萊德彼特在《F1電影》飾演實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯，30年前曾是前途無量的一級方程式新秀車手，職業生涯卻因一場意外而墜入谷底，直到他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆魯本塞凡提斯(哈維爾巴登 飾)上門，給他最後一次機會重返賽道，並拯救自己岌岌可危的車隊。

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小布在片中成為最年長的一級方程式車手，雖然受到新秀車手的譏笑，但他憑藉多年累積下來的經驗，採取多樣化的戰術逆襲賽場，一舉跌破眾人眼鏡。新舊世代車手們在《F1電影》同場較勁，帶來鬥智又刺激的飆速之爭，絕對讓影迷看得腎上腺素狂飆。

▲布萊德彼特在新片《F1電影》帶來鬥智又刺激的飆速之爭。（圖／華納提供）

曾演過殺手、警察、球探等多種特殊職業的小布，這次在新片《F1電影》首度化身不老車神，橫跨三大洲、親臨14場一級方程式大獎賽拍攝，他更為了呈現第一視角、最真實的極速視野，直接把性命安全放一旁。

他開著世界頂級賽車狂催油門，露出超兇眼神霸氣狂瀉，彷彿化身賽道猛獸，與多位現役車手捉對廝殺，在時速300km狂飆時火爆對槓，更大膽頂著車毀人亡的恐怖風險玩命演出。《F1電影》預售票將於6月11日開賣，購票即可獲得限量「魔幻時刻款」海報特典