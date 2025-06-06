62歲阿湯哥《不可能8》搏命特技創金氏紀錄！　驚險演出內幕曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

62歲的「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise），主演《不可能的任務》系列電影近30年來，展現過許多驚人的特技演出。近期他憑藉系列完結作《不可能的任務：最終清算》，被認證創下了「火焰跳傘最多次」的金氏世界紀錄，官方也同時揭露該動作的困難與危險程度，大讚「沒有特技演員能做到」。

▲湯姆克魯斯創下金氏世界紀錄。（圖／路透社）



在《不可能的任務：最終清算》中，出現了阿湯哥從飛機上跳傘，但降落傘卻在空中起火，讓他只能以備用傘驚險完成降落的橋段。金氏世界紀錄官網昨（5日）發文，認證阿湯哥在拍攝過程中，一共重複該特技動作多達16次，創下了個人進行火焰跳傘最多次的世界紀錄。

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▲湯姆克魯斯搏命演出火焰跳傘橋段。（圖／翻攝自Facebook／Tom Cruise）



文中同時也說明該動作的困難性，指出表演者需在身上綁著浸泡過燃料的降落傘，並等到降落傘損毀後，在空中將降落傘的殘骸剪掉，再緊接著打開備用傘降落，整個過程十分驚險。金氏世界紀錄官方也大讚：「沒有其他特技表演者，能夠完成如此多次的搏命降落。」