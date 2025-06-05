愛雅爆閨密「搶男友狂踩底線」罕動怒撕破臉！　認了對方還在演藝圈

記者孟育民／台北報導

女星愛雅今（5日）出席「世界白斑日」暨治療指引發布會，她分享自身經驗， 從誤解到陪伴走過斑斕蛻變的心路歷程。談到先前在節目上爆料，曾有位閨密愛裝無辜又愛搶好友的男友，讓她決心不再與對方當朋友，連一旁的Apple聽完後都透露，自己知道對方是誰。線索曝光後，引發網友留言瘋猜，她今則說：「Apple講的跟我的應該不一樣，她們好像不熟。」她也澄清此人並非大學生班底，不過是演藝圈的人。

▲愛雅出席「世界白斑日」暨治療指引發布會。（圖／記者孟育民攝）

愛雅坦言向來個性圓融，幾乎沒和人撕破臉過，但此人因為多次踩到她底線，讓她忍無可忍，「她曾經是我的閨密，但現在不是了，她是真的踩到我的點，所以我們才沒聯絡。其實跟我無關，但她很愛約我朋友的曖昧對象或是準備進攻的對象，不然就是正在進行的人，遍佈在每個女生朋友當中，發生大概7、8次，我就覺得這個人人品有問題。」

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▲愛雅罕見和閨密撕破臉。（圖／記者孟育民攝）

愛雅因為有了警覺性，所以逐漸抽離口舌比較多的群體，被問到對方還活躍在演藝圈嗎？她說：「算是沒那麼活躍啦，沒有那麼在線上，不是大學生班底，大學生都一家親。」她透露曾經巧遇對方還互相問候，不過後來心想說為何要打招呼，誠實地說：「見到還是會打招呼啦，但兩個人心知肚明不會有聯繫，她的朋友也是一換再換。」