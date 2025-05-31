Energy世壯運霸氣16蹲　還加碼「新歌全球首唱」全場嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

天團Energy昨（30日）受邀擔任「2025雙北世界壯年運動會」閉幕典禮壓軸演出嘉賓，帶來一場融合運動精神與音樂能量的精彩演出，除了向賽事的所有運動員致敬，也將他們鍥而不捨、重新出發的理念傳達給所有人。他們以超殺經典舞曲〈Here I Am〉、〈放手〉氣勢磅礴登場，全新的登場表演帥度破表，並和世壯運吉祥物大跳16蹲。

▲Energy擔任世壯運閉幕壓軸。（圖／記者林敬旻攝）

除了經典舞曲外，Energy更接連帶來兩首新單曲，包括電影《有病才會喜歡你》宣傳曲〈同病相戀〉，五人在台上一同「書偉搖」，帶來滿滿青春氣息。昨天才剛上架的全新單曲〈馬上去〉，更是在世壯運舞台上全球首演，Energy分享：「〈馬上去〉這首歌很符合世壯運的標語『運動無界，人生無限』，如果有夢想，只要跟著你的心，現在馬上去」！

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適逢壯年的Energy自嘲表示他們是「壯年男子團體」，但去年的團體回歸為許多人種下希望的種子，成為向前的動力。牛奶說：「可以來參與演出非常開心，身邊也有朋友來參加比賽，看到許多人有夢想、努力不懈的精神，希望大家也都可在生活當中馬上去實踐！」而現場也有許多來自世界各地的選手，Toro也很貼心地用英文為大家介紹Energy。

▲Energy嗨翻全場。（圖／記者林敬旻攝）

至於新歌〈馬上去〉由Energy特別設計舞蹈，洗腦的副歌搭配向前奔馳的舞蹈動作，更加簡單俐落，希望讓全年齡的歌迷都能輕鬆上手。Energy在今年第36屆金曲獎除了入圍最佳演唱組合獎外，更以風靡大街小巷的〈星期五晚上〉入圍年度歌曲獎，Energy透露，近期正如火如荼地投入新專輯錄製工作，將會帶來不同面向的Energy，希望再創全新巔峰。