蔡佩軒婚禮倒數　求婚過程首度公開...她再度落淚

記者蔡琛儀／台北報導

蔡佩軒近日推出《勇氣三部曲》最終章〈月光下的人〉，用了三年《勇氣三部曲》終於完成整個企劃，MV最大亮點，莫過於未婚夫J先生驚喜現身，兩人婚禮即將在夏天登場，這次真實重現他在台北求婚的感人一幕，不過拍攝當天正逢寒流來襲，蔡佩軒笑說：「太冷了，只想趕快拍完，但我們深情對望的畫面，其實真的泛著淚光，因為他是一個非常深情的人。」

▲蔡佩軒和未婚夫J先生。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

為此蔡佩軒還獻出螢幕初吻，真情侶大放閃，問及私下互動？蔡佩軒笑說：「私下沒有刻意親密，兩個人在一起之後就覺得我比較比較自在，很真實做自己，私底下還是會牽手、擁抱，就是蠻自然的，沒有特別避諱。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，蔡佩軒也在IG同步推出「Ariel愛情故事」系列，大方分享與未婚夫從健身房相識到步入人生下一階段。蔡佩軒說：「我們都曾經歷過挫折，但他始終是那個陪伴我、一起撐過的人。他是我見過最穩定、最溫柔的人，讓我知道什麼是被接住的感覺。」

▲蔡佩軒〈月光下的人〉MV邀請未婚夫出演。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

她坦言，與J先生的相遇是在自己經歷情傷之後的人生低潮，「那時候我對愛情有很多不安，但他沒有催促，只是一直默默陪伴我、相信我。即使我說我有承諾恐懼，他也從不退縮，始終在我身邊。」

〈月光下的人〉靈感源自德布西經典鋼琴曲〈Clair de Lune〉，她將這首象徵「溫柔與傷痕並存」的旋律作為前奏與尾奏，「這首歌對我來說，是從傷痕中重新擁抱愛的過程。這三年，我不只學會愛別人，更學會面對自己脆弱的那一面。以前創作比較多是悲傷的出口，但現在我願意書寫愛與希望，這是很大的成長，自己也變得更正面了。」