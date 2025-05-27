Andy認「試著認識異性」　反控家寧到男人家過夜：把我當工具人！

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「眾量級」Andy、家寧在分手後撕破臉，繼家寧26日再拍片指控Andy於交往期間出軌後，Andy也於27日以影片形式回應，並反控是女方先不忠，自己才嘗試要走出去，兩人也對此深聊過，「但沒想到妳現在還拿出來講。」

▲Andy反控是家寧先與一位男閨蜜過從甚密，才讓他想分手。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy 27日在影片中，針對家寧的兩支影片做出回應。關於女方控他在交往期間，和不只一位女性發生精神或肉體上的出軌，Andy首先強調：「對私人感情，也不是誰偷吃或出軌，就能成為一家子公然藐視法律的藉口。」

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Andy坦承，自己在交往的九年中，曾經「試著走出去多認識其他異性」，但依舊沒有辦法，「這部分我們都深聊過了，當下我認為彼此有取得共識，但沒想到妳現在還拿出來講，而且張家寧妳不要忘記，為什麼我會想要和別人相處。」

▲▼Andy針對家寧的不忠指控做出反擊。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy指稱，家寧從2021年開始，就和一位「男閨蜜」過從甚密，不僅頻繁到對方家過夜，甚至一起出國一個月，「頻繁的高額消費，錢還要我在台灣幫你跟你媽媽討。」甚至在疫情時期，兩人都不舒服需要隔離，但家寧卻優先跑去照顧男閨蜜，「妳能想像嗎？當下我有多受傷？」

而Andy表示，最讓自己痛心的，是奶奶過世當天，家寧居然還要求他幫忙籌錢出國，「這段長達兩年的時間，是我人生最最最黑暗的時期。我不斷地隱忍再隱忍，甚至私底下，妳真的把我當工具人，我認為在這段感情當中，我活得越來越卑微、越來越不像自己，所以我提出了分手。」Andy認為自己已經盡到該負的責任，目前只要求拿到公平的分配。