玖壹壹師弟遭爆涉毒、欠錢不還親發聲！　曬「5毒品尿檢過程」還原真相

記者黃皓瑋／綜合報導

歌手艾文曾獲得選秀節目《聲林之王2》亞軍，同時也是天團玖壹壹的同公司師弟，近期他在網路上遭爆料欠錢不還、被暗指染毒等等，引發議論。對此他昨（25日）首度出面駁斥指控，除了曬出5種毒品的尿檢過程自清，也反控對方向他勒索錢財。

▲艾文遭爆料欠錢不還、涉毒。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

艾文昨日透過IG寫下聲明，控訴爆料者起初才是欠錢不還、搞失聯的人：「2月底時我透過他購買水煙器具與菸草，早就匯款給他，東西卻一直沒有收到。另外，在幾次朋友聚會中，我也幫他墊付了酒錢與計程車費，他從未歸還，還把一起喝酒的朋友封鎖，接著就失聯了。」艾文透露，對方後來分2次將錢還給他，並在之後又嘗試向他借5000元，但被他拒絕。

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然而到了4月時，對方突然開始在Threads發佈爆料文，讓艾文緊急聯繫對方友人，卻得到「給1萬元就刪文」的回覆。艾文坦言，自己當時在心急之下，想著花錢消災而將錢匯過去，不料卻得到對方「不會刪文」、「會將對話紀錄公開」的回應，才讓他確定對方是在勒索他。

▲艾文曬出尿檢結果自清。（圖／翻攝自IG／i___v____a___n）



艾文表示，此後對方持續發佈不實的爆料文，他曾試圖與對方溝通，不料對方又開口要錢：「如果你願意幫我處理10萬元交保金，我就會刪文。」讓艾文最終選擇報案處理。對於爆料當中有關涉毒的內容，艾文也附上自己接受愷他命、大麻、甲基安非他命、搖頭丸、嗎啡等5種毒品尿檢，並全部呈現陰性的短片自清。

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