打破坎城影展「一片不二獎」慣例！導演：以為重播畫面

記者許逸群／綜合報導

巴西電影《秘密特工》（The Secret Agent，暫譯）在台灣時間今（25日）凌晨勇奪坎城影展中，一舉榮獲最佳導演、最佳男演員雙料大獎。導演克雷伯·曼東沙·費侯（Kleber Mendonca Filho）在代替男主角華格納·莫拉（Wagner Moura）獲頒最佳男演員獎後，當他再度看到自己名字時還以為是重播畫面，才發現自己奪得最佳導演。

▲《秘密特工》導演克雷伯·曼東沙·費侯。（圖／海鵬影業提供）

男主角莫拉在得獎後開心直呼「是我人生最榮耀的一天」。《秘密特工》除收穫【衛報】大讚「精采絕倫」的5星滿分，更打破「一片不二獎」慣例，一口氣勇奪坎城影展最佳導演、最佳男演員、國際影評人費比西獎、AFCAE 藝術電影獎4項大獎！

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另外，《世界上最爛的人》導演尤沃金提爾（Joachim Trier）最新作品《情感的價值》（Sentimental Value，暫譯），在台灣時間今（25日）凌晨勇奪坎城影展評審團大獎。首映後創下本屆坎城影展最長的19分鐘掌聲，並收穫「爛番茄影評網」100%好評。

▲《世界上最爛的人》勇奪評審團大獎！（圖／海鵬影業提供）

《情感的價值》描述名導父親與演員女兒因為一部拍攝中的電影，必須面對兩人既熟悉又陌生的情感關係。有趣的是，提爾在頒獎典禮記者會表示，榮獲評審團大獎就像「命中注定」！原來電影中有一處刪減片段，就是電影中的導演父親一角曾榮獲坎城影展評審團大獎，提爾幽默表示「或許我們會把這段加回來」。