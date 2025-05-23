看三峽車禍心有餘悸！律師也曾受害嘆「出事難獲足額賠償」

記者劉宛欣／綜合報導

新北市三峽區日前發生重大交通事故，一名七旬老翁開車衝撞正在下課返家的學生與路人，造成3人不幸身亡、12人受傷，震驚全台。此起悲劇再度引爆社會對「高齡駕駛」是否該強化管理的激烈討論。長期關注時事、也時常透過社群發聲的律師李怡貞，23日晚間也在臉書發文，談及她身為一名母親、同時也是車禍受害者與法律人身分下的深刻感觸。

▲李怡貞經常透過社群發文表達時事看法。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞透露，近來只要和女兒走在馬路上，都會特別叮嚀她如何保護自己。她說自己會教女兒學習「聽汽機車的引擎聲音，去分辨車速的快慢」，並強調在行走時盡量靠邊走，減少被車輛波及的風險，吐露身為人母，面對孩子上下學時交通安全，產生的焦慮與不安。

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▲李怡貞用身為人母、執業律師，以及曾經的交通事故受害者角度吐露心聲。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞坦言，作為一位曾經的交通事故受害者與執業律師，深知事故後續的現實殘酷，「因為出了車禍，真的別想要透過訴訟獲得什麼足額的賠償，通常得到的都是埋怨與身心受創」，她語氣無奈地寫下這段話。貼文一出，立刻引起共鳴，許多網友也留言表示有同感，不希望類似的憾事再度發生。