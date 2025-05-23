ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

看三峽車禍心有餘悸！律師也曾受害嘆「出事難獲足額賠償」

記者劉宛欣／綜合報導

新北市三峽區日前發生重大交通事故，一名七旬老翁開車衝撞正在下課返家的學生與路人，造成3人不幸身亡、12人受傷，震驚全台。此起悲劇再度引爆社會對「高齡駕駛」是否該強化管理的激烈討論。長期關注時事、也時常透過社群發聲的律師李怡貞，23日晚間也在臉書發文，談及她身為一名母親、同時也是車禍受害者與法律人身分下的深刻感觸。

▲李怡貞用身為人母、執業律師，以及曾經的交通事故受害者角度吐露心聲。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

▲李怡貞經常透過社群發文表達時事看法。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞透露，近來只要和女兒走在馬路上，都會特別叮嚀她如何保護自己。她說自己會教女兒學習「聽汽機車的引擎聲音，去分辨車速的快慢」，並強調在行走時盡量靠邊走，減少被車輛波及的風險，吐露身為人母，面對孩子上下學時交通安全，產生的焦慮與不安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李怡貞用身為人母、執業律師，以及曾經的交通事故受害者角度吐露心聲。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

▲李怡貞用身為人母、執業律師，以及曾經的交通事故受害者角度吐露心聲。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞坦言，作為一位曾經的交通事故受害者與執業律師，深知事故後續的現實殘酷，「因為出了車禍，真的別想要透過訴訟獲得什麼足額的賠償，通常得到的都是埋怨與身心受創」，她語氣無奈地寫下這段話。貼文一出，立刻引起共鳴，許多網友也留言表示有同感，不希望類似的憾事再度發生。

分享給朋友：

追蹤我們：

修杰楷「汗水擦賈靜雯身上」　她氣死：很噁心！很臭！

推薦閱讀

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

「棒棒堂」小煜首度出面回應團體閃兵　「我們在吃什麼藥大家不會知道」

「棒棒堂」小煜首度出面回應團體閃兵　「我們在吃什麼藥大家不會知道」

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

許維恩「解放超巨上圍」尪上空拚了！脫到剩比基尼…認輸：沒他自律

許維恩「解放超巨上圍」尪上空拚了！脫到剩比基尼…認輸：沒他自律

小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來

小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

被小S要求禁1事！　S媽深夜悲嘆「我能幹什麼就是哭嗎？」網心疼

被小S要求禁1事！　S媽深夜悲嘆「我能幹什麼就是哭嗎？」網心疼

男星「勾搭嫩妹網紅」驚爆婚變！　遭正宮妻趕出家…3線索洩身分

男星「勾搭嫩妹網紅」驚爆婚變！　遭正宮妻趕出家…3線索洩身分

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！夜洩201字心聲：他都不講所以我要講

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

趙麗穎被爆「戀上台灣導演」首露面　發文回應緋聞嗆：算你妹

「棒棒堂」小煜首度出面回應團體閃兵　「我們在吃什麼藥大家不會知道」

家寧4重點反控！　Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」：突然一反被害立場

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

許維恩「解放超巨上圍」尪上空拚了！脫到剩比基尼…認輸：沒他自律

小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來

引退2年！「AV騎乘位女王」宣布復出　達人驚：我好興奮啊

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李怡貞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 看三峽車禍心有餘悸！律師也曾受害嘆「出事難獲足額賠償」
  2. 為了婚姻！陳奕迅爆「巡演後重大計畫」：要休息很長一段時間　
  3. 《女鬼橋》導演新作曝光！攜手銷售121國神級監製　未開拍先轟動7國搶版權
  4. 陳奕迅罕見當眾脫了！　原因曝光：我只跟高雄的朋友解釋
  5. 鄧紫棋登全球女歌手第4名！巡演票房破127億　葛萊美認證：華語重要推手
  6. 直擊／確診才剛康復　陳奕迅高雄開唱狂飆高音「1狀況全場爆尖叫」！
  7. 老闆柳喜烈現身坐鎮！「SJ圭賢師弟」Dragon Pony嗨唱IVE、Stray Kids夯曲嗨爆
  8. 衝突影片外流！　白安被譏「包很醜」　遭姚元浩嗆聲
  9. 港60歲視帝爆戀上小37歲「劇中女兒」　本尊回：妨礙我找真命天女
  10. 小CALL端午節痛失親人！　婆婆痛風也發作暴瘦十公斤

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366