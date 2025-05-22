陳傑憲辣妻「像一坨垃圾」懶開箱520禮物！ 隔天一拆笑了：抱歉

記者潘慧中／綜合報導

台灣2024年在世界棒球賽12強拿下冠軍後，陳傑憲憑藉卓越球技、寵妻愛家的形象，擄獲不少粉絲，前啦啦隊女神老婆綺綺（Hailey）也因此備受關注。有趣的是，綺綺21日開箱520禮物前，本來還說「看起來像一坨垃圾」，結果一拆開，她立刻大笑道歉了。

▲綺綺本來懶得開箱520禮物。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）



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綺綺在社群網站形容陳傑憲是「史上最不浪漫的人」，老公20日回家後丟了一句話，「趕在今天到了，520送妳的禮物」，讓她頓時滿頭問號。

▲綺綺笑稱陳傑憲很不浪漫。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）



由於對陳傑憲太沒信心，加上禮物包裹「看起來像一坨垃圾」，綺綺20日當天反而懶得開箱，直到隔天開箱看到禮物本體，她才連忙改口：「對我前面的發言感到抱歉哈哈哈。」

▲綺綺一拆開包裹立刻道歉。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）



原來禮物就是陳傑憲參加12強賽的MVP獎牌，在外流浪了半年才終於送到他家，但綺綺還是忍不住吐槽：「很好用的禮物，從生日禮物到520都可以。」

▲陳傑憲和綺綺另類合照。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）



畫面中，可以看到綺綺拿起獎牌自拍，身影投射在上面，和站在前面比YA的陳傑憲形成另類合照，吸引上千名粉絲按讚。