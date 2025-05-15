威廉閃兵！火燒到《哪裡怕》「錄影急喊卡」　2節目遭波及電視台發聲

記者孟育民／台北報導

閃兵案持續在娛樂圈延燒，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等藝人都涉案，其中《模范棒棒堂》男星威廉也以50萬元交保，成為這次閃兵男團中交保金額最高的藝人。威廉如今手握3節目，除了和許效舜主持的《效廉出發吧》，TVBS也有2個節目，包括《食尚玩家》、《來吧！哪裡怕》第二季也即將開拍，對此電視台也做出回應了！

▲威廉50萬元交保創最高。（圖／記者黃彥傑翻攝）

威廉涉嫌逃兵一事爆發後，當時他人正在綠島錄影《食尚玩家》，14日中午在臉書發文，寫道：「別擔心，我主動面對配合。」並PO出一張戴著帽子、背著背包步入警局的背影照片。威廉隨後搭機返台，新北市刑大守在機場，將他移送新北檢複訊，檢方訊後，諭令新台幣50萬元交保。

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逃兵爭議持續延燒，對此，《食尚玩家》先做出回應：「目前暫停主持人之一威廉的拍攝工作，協助其儘速調整行程，以配合相關調查作業完成。節目會持續努力，為觀眾帶來豐富多元的優質內容，感謝各界的支持與關心。」而《來吧！哪裡怕》也宣布第二季拍攝計畫暫時停止，「感謝所有觀眾與合作夥伴的關心與體諒，我們將持續努力，期盼未來再見。」《效廉出發吧》未來動向，電視台暫不回應。