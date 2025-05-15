KT POP高雄拼盤加碼福利「簽名合照都有」　IVE、ZB1、MONSTA X等7組卡司登場

記者吳睿慈／台北報導

2025年最強KPOP拼盤「2025 KT POP」於5月31日在高雄世運主場館盛大舉行，由男神池昌旭擔任主持，人氣女團IVE領銜，集結GOT7的成員Mark、MONSTA X小分隊SHOWNU與亨願、ZEROBASEONE、UNIS、izna與KiiiKiii一共7組韓星接力登台。主辦15日加碼推出限時粉絲福利有機會獲得簽名拍立得、親筆海報、池昌旭合照名額，還有演出福利60分鐘彩排，一共1480名觀眾與髮香區對偶像的近距離應援。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲KT POP高雄拼盤IVE、ZB1、MONSTA X等7組卡司登場。（圖／友善的狗提供）



主辦單位15日宣布「限時福利」，只要在4月30日起至5月24日晚間23點59分前購票完成付款且於抽獎日前無退票者，即可參與抽獎。凡購票5880元以上價位，還有機會抽中和明星拍照機會，除了先前公布與池昌旭合照，共有50個名額，新福利包括Mark、MONSTA X、IVE、UNIS各三組後台拍照、每組10人（共120名額），以及ZEROBASEONE、izna、KiiiKiii、池昌旭各增加10張親筆簽名海報（共40張）。

▲▼KT POP高雄拼盤加碼福利簽名、合照都有。（圖／友善的狗提供）



此次演出，每組藝人皆至少帶來6首完整曲目（新人女團KiiiKiii為4首曲目），壓軸演出的大前輩Mark更將帶來9首曲目驚喜回饋粉絲，展現十足誠意與舞台魅力，從舞台視覺設計、音響燈光配置，到每組藝人的表演編排，皆以個人專場規格量身打造，確保每一段演出都具備濃縮版專場的豐富度與誠意，讓觀眾一次盡覽7組韓星「小型專場」的精彩濃縮版，從演出內容到舞台效果，皆以最高規格打造，全程高潮迭起、無冷場。

另外，凡購票入場參加KT POP演唱會的觀眾，皆可憑門票免費領取限量精美帆布袋乙個（市值499元），內含KT POP全陣容海報，喜愛KT POP的粉絲切勿錯過這場結合音樂與收藏的年度盛事。