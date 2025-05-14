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詹惟中當兵三年被女友兵變　談藝人閃兵案勸：很多事逃不掉

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸日前砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明閃兵，檢警擴大追查後發現還有多名藝人涉案，其中包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。為此，命理老師詹惟中也在臉書發文，分享自己對此事的看法，「很多事是逃不掉的，很多事是躲不掉的」，並自爆過去自己當兵三年被當時的女友兵變。

▲▼詹惟中發文。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中就是愛算命）

▲詹惟中。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中就是愛算命）

談到演藝圈最近的躲兵役風波，詹惟中提到有一批男藝人非常喜歡談當兵的故事，接著坦承自己當年因未完成大學學業，服兵役三年輾轉於花蓮、金門與澎湖，甚至在澎湖當兵時被當時交往的女友兵變，讓他情緒一度崩潰，「簡直是哭爆了。」然而，正因為經歷過這段苦及寂寞，詹惟中表示自己未來更能夠獨來獨往。

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▲▼詹惟中發文。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中就是愛算命）

▲詹惟中發文談兵役。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中就是愛算命）

詹惟中分享他在當兵期間開始研究命理與學日文，「在無聊的當兵時刻就要幫自己做充電」，並規劃退伍後朝導遊與算命兩條路發展。他認為，雖然當兵時「從上面角度來看，就是一個牢獄之災」，但正是這種缺乏自由的環境，讓他學會提升自己，「生命中有很多的坎坷很多的煎熬，很多的苦痛都是在造就你未來的成功，很多事是逃不掉的，很多事是躲不掉的。」

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【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

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詹惟中, 威廉, 李銓, 大根, 阿虎, 陳零九, 陳大天, 黃博石, 陳信維, 陳向熙, 王大陸

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