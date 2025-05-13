486先生力挺所有受害者　批NONO「笑臉背後藏黑暗的陰影」

記者葉文正／台北報導

藝人NONO遭到多位受害者指控性侵與猥褻，但今天判決卻只判他兩年六個月，引起社會譁然，一路以來力挺受害者，並出錢請律師的486先生，也發文沉痛表示：「你們(指受害者)不孤單，我對於NONO這個人的所作所為深感痛心，令人髮指，笑臉背後可能藏著最黑暗的陰影。」

▲486先生對於司法判決感到遺憾。（圖／翻攝臉書）

486先生PO臉書表示：「歷時多月的訴訟，我始終選擇站在正義與真相的一方。今天，士林地方法院對NONO一案作出了一審判決，對此，我選擇尊重司法體系的程序與結果，但老實說，心中難掩遺憾。」

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▼NONO性侵案出庭曾被勘驗下體特徵。（圖／記者劉昌松攝）

他也透露，作為這起訴訟中幕後的支持者，我資助了所有告訴人的律師費用，目的從頭到尾只有一個：讓沉默的聲音被聽見，讓真相有機會走上檯面。這不是報復，而是還一個公道。

他更沉痛指出，我對於NONO這個人的所作所為深感痛心。他所展現出來的品格與行徑，令人髮指，也提醒我們，別再輕易地以「笑臉」、「名氣」來包裝一個人的人格。在光鮮的舞台下，可能藏著最黑暗的陰影。

486更鼓勵受害者：「我也想對勇敢站出來的被害人們說：妳們不是孤單的，妳們的勇氣讓這個社會看到了一點改變的希望。不論結果如何，妳們的聲音不會白費。這個社會，不應該縱容任何一個加害者躲在權勢或人氣的背後；也不應該再讓任何一個受害者為說出真相而承受更多痛苦。」一字一句，真正發人深省。