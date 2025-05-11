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訪問／粉絲拋棄媽媽「母親節來看偶像」　NIEL高EQ：把我的簽名轉送給她～

記者吳睿慈／台北報導

南韓二代團TEEN TOP成員NIEL（安丹尼爾）升格成老闆自組工作室，他特地帶著新專輯《SHE》來台與粉絲見面，母親節當天11日還在工作，接受台灣媒體訪問，他被虧粉絲拋棄家人來見偶像，他機智回答：「粉絲拿這裡拿到我的簽名，回家再轉送給媽媽。」早已為歌迷想好最佳的母親節禮物。

▲▼ NIEL高EQ：把我的簽名轉送給她～。（圖／FU Entertainment、DJB提供）

▲NIEL母親節時受訪，高EQ告訴粉絲「把我的簽名轉送給媽媽」。（圖／FU Entertainment、DJB提供）

NIEL於10日先在台灣舉辦見面會，一開場就帶來新專輯同名主打〈SHE〉，他略顯緊張地問大家：「大家聽我的新歌覺得如何？」晉升為老闆首度推出專輯，他接受台灣媒體聯訪，坦言大大小小事情都要親力親為，「以前是公司幫我負責處理，現在是很多職員在等我的決定，我還在適應的階段」，就連專輯紙的材質都是他親自挑選，坦言：「所以如果專輯《SHE》反應不好，就是我要負起全責。」

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台北近幾天雖在下雨，但NIEL還是趁著雨勢變小時，到飯店附近逛逛，就連美食都吃了不少，「我吃了珍珠奶茶、牛肉滷肉飯、火鍋、牛肉麵，現在肚子裡滿滿都是食物」，雖然放話要吃胖再回去，但他笑好：「因為最近有專輯、音樂劇行程，所以我還是有克制一下，只胖了2公斤左右。」

▲▼ NIEL高EQ：把我的簽名轉送給她～。（圖／FU Entertainment、DJB提供）

▲NIEL來台舉辦見面會，首唱許多新歌。（圖／FU Entertainment、DJB提供）

適逢母親節來到台灣，NIEL早在5月8日已經在韓國過完父母節（類似南韓的母親節日），被問及有沒有對媽媽表達心意？他的回答經濟又實惠，「當然是匯了一筆零用錢給家人，然後打了電話」，他害羞地表示「我和媽媽不太打視訊，只有電話。」他主動透露，去年來台時，全家特地飛來台灣陪他，但爆笑的是，「我在表演的時候，他們沒有來看，全去觀光了！」

見面會「Dear SHE」是對粉絲寫下情書的慨念，NIEL雖然這輩子還沒親自寫過情書，但他示範一封霸氣又直接的情書示範，「我覺得不要拐彎抹角，帶著真心說『我喜歡你，你覺得怎樣，我們要不要先交往看看』，坦白地說應該就會得到直接的回應，這樣才不會後悔。」

▲▼ NIEL高EQ：把我的簽名轉送給她～。（圖／FU Entertainment、DJB提供）

▲NIEL現場示範情書怎麼寫，稱讚粉絲的字跡很漂亮。（圖／FU Entertainment、DJB提供）

而說到情書，NIEL也讚美N-LISS寫字很漂亮，字體甚至比身為韓國人的他還漂亮，完全不會因為字體的美醜而有感受的落差。

值得一提的是，NIEL這次見面會也是專輯上線後的第一個個人專場，「我到目前為止，沒有把它唱完，今天應該是可以在台灣『全球首唱』，有點緊張呢！」一連帶來多首歌首唱，讓歌迷驚喜不已。

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