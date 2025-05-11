李翊君母親節合體女兒王敏淳　檢場現身「大秀隱藏技能」全場看呆

記者黃庠棻／台北報導

母親節的這一天，王敏淳（Chanel）舉辦了一場獨一無二溫馨的粉絲見面會，邀請了媽媽「李翊君」與爸爸「檢場」，三個人難得一起同台演出，台上台下互動熱烈融洽，全程驚喜歡笑聲不斷，與粉絲、好友們一起享受音樂、好歌、美食的母親節午後時光。

▲李翊君、檢場夫妻與女兒王敏淳在母親節合體，舉辦見面會。（圖／TVBS提供）

見面會開始，王敏淳感謝粉絲不畏風雨來參加，以「Love on you」、「和妳一起」請歌迷牽著媽媽的手一起，表達心中真摯的愛與感激，她獻上長笛表演《魔女宅急便》的主題曲，為現場帶來悠揚、輕鬆自在的氣氛。

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▲李翊君、檢場夫妻與女兒王敏淳在母親節合體，舉辦見面會。（圖／TVBS提供）

隨後，王敏淳邀請媽媽李翊君上台，打趣說道「今年是歷來最忙碌的母親節，也是最溫馨特別母親節，一起切下母親節慶祝蛋糕。」而李翊君也暢聊日常居家生活，更讓粉絲現場點歌，演唱〈沙漠寂寞〉，王敏淳則是即興演唱年輕人流行的抖音神曲〈跳樓機〉。

接著，檢場帶著毛小孩Berklee登場，讓全場眼睛一亮、掌聲不斷。滿臉笑容的檢場幽默大讚女兒「小香說跟爸爸是最佳的玩伴，常常一起出國打高爾夫球，有共同的喜好興趣」，現場氣氛就像一家人的「實境秀」，讓粉絲笑聲不斷。

▲李翊君、檢場夫妻與女兒王敏淳在母親節合體，舉辦見面會。（圖／TVBS提供）

不僅如此，檢場更帶來隱藏版才藝「爵士鼓」，一家三口一起演出〈心肝寶貝〉，並直呼「我們都是媽媽的心肝寶貝」，全場聽得全神貫注，見面會的最後則以經典歌曲〈萍聚〉做結尾，台下粉絲跟著合唱、拍手，一起沉浸在這場美好溫馨的時光中。