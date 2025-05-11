8歲女兒手作卡片「全英文告白」　林心如喜曬母親節禮物有亮點！

記者黃庠棻／台北報導

女星林心如近年除了出演兼製作《華燈初上》引起討論外，也是斬獲多項金鐘獎的《有生之年》的製作人，除了演藝事業成績亮眼，戲外的她與霍建華從10年的好友關係，逐漸發展為戀人，最終步入婚姻殿堂，婚後夫妻倆育有一女，11日母親節她也在社群網站上曬出女兒親手做的卡片，引起網友熱議。

▲林心如與霍建華婚後育有1女。（圖／翻攝自林心如臉書）

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林心如與霍建華婚後育有一女「小海豚」，目前女兒8歲、就讀國小二年級，在11日母親節這一天，她在Instagram上曬出女兒親手做的卡片，對方用全英文寫下對她的感謝「親愛的媽媽，謝謝妳總是帶著愛照顧我，妳永遠帶著愛、關心與笑容來照顧我，妳總是像石頭一樣堅強地保護著我，妳會永遠愛著我，每一天都像樣妳一樣特別」。

▲8歲女兒「全英文」告白，林心如曬母親節卡片。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

對此，林心如開心曬出女兒手作卡片也引來許多網友迴響，紛紛大讚小海豚「好美，手很巧耶」、「畫的圖好漂亮呀」。另外，小海豚還準備了一個驚喜盲包送給林心如，袋子上畫著母女兩人在山上的畫面，女兒的各種禮物都流露出對她的愛意與感謝。

▲8歲女兒「全英文」告白，林心如曬母親節卡片。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

此外，林心如除了開心炫耀女兒的母親節禮物之外，也感性寫下自己的母親節心情，表示「成為母親之後，才深刻的體會到母親是一份永久的責任與牽掛」，同時告白媽媽「身為一個母親，我有我心愛的小棉襖；身為一個女兒，我有最心疼我的媽媽，我是幸福的」。

▲林心如與霍建華婚後育有1女。（圖／翻攝自林心如臉書）