11歲童星「13次心臟驟停」！　父母忍痛拔管：我們和她都痛苦

記者張筱涵／綜合報導

曾參演Netflix巴西原創影集《最初的朋友（Sintonia）》的童星米蓮娜布蘭當（Millena Brandão），不幸於5月2日病逝，年僅11歲。她的死訊震驚影迷，而其家屬受訪時則質疑醫療過程中可能出現嚴重疏漏。

▲11歲米蓮娜布蘭當離世。（圖／翻攝自Instagram／millenamboficial）

據《People》報導，米蓮娜布蘭當的母親泰絲（Thays Brandão）透露，女兒自4月24日開始身體出現異狀，包括嚴重頭痛、腿部疼痛、嗜睡及食慾不振。他們曾帶女兒就醫，但醫師僅憑症狀初步判斷為「登革熱」，未進行任何檢查，便讓她返家並開立止痛退燒藥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

泰絲憶述：「她那時雖然頭痛，但還能行走與說話，醫生只是叫我們帶她回家休息。」然而情況迅速惡化，米蓮娜布蘭當在4月26日再度回診後依舊被遣返。直至4月28日，米蓮娜布蘭當在家中浴室突然昏倒，被緊急送醫。

當時米蓮娜布蘭當抱著頭瘋狂尖叫，當晚住院，隔天就發生心臟驟停，雖經急救恢復心跳並被插管，但自此昏迷未醒。院方安排腦部掃描，發現她腦內有一個約5公分大的腫塊，但因院內缺乏神經科醫師，無法即時判定是否為腫瘤、囊腫、水腫或血塊，在等待診斷的期間內，米蓮娜的病況急遽惡化。

泰絲哽咽表示：「她後來每天都出現2至3次心臟驟停，甚至有天發生七次呼吸驟停，醫生不是幫她按壓就是用電擊器搶救，」米蓮娜布蘭當歷經13次心臟驟停，最終醫師宣告腦死。

面對無法逆轉的病情，泰絲與丈夫忍痛決定拔除維生系統：「我告訴自己，如果讓她的心臟自然停跳，我們和她都會更痛苦，所以我們請醫院關掉機器。」目前米蓮娜布蘭當的死因仍待釐清，這起事件引發巴西社會關注，部分聲音質疑當地基層醫療資源不足與診斷流程不當。