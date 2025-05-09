專訪／金馬影后鍾雪瑩「主動私訊」要角色？　得知事實傻眼：真的很震驚

記者蕭采薇／專訪

香港女星鍾雪瑩在去年金馬獎上以電影《看我今天怎麼說》拿下金馬影后，她與導演黃修平、演員吳祉昊日前來台宣傳。鍾雪瑩透露，當時導演黃修平還沒確定要她演出，就頻頻找她去參加活動，所以當真的選上時，導演說：「是妳先來找我（要角色）的。」讓鍾雪瑩說：「我當時就很震驚！」

▲電影 《看我今天怎麼說》（左起）鍾雪瑩、吳祉昊、黃修平。（圖／記者黃克翔攝）

鍾雪瑩在片中的角色，是不會手語、從小戴電子耳蝸和進行口語訓練的聾人。因此即便電影中需要比手語，表演指導和導演都覺得她應該是「不要比得這麼好」，所以這方面反而沒有太大要求。反而是在選上前，導演黃修平就會約他參加聾人相關的活動，鍾雪瑩坦言：「時間大概超過一年半，這期間一直不清楚，我到底是什麼定位？」

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▲鍾雪瑩去年以電影 《看我今天怎麼說》拿下金馬影后。（圖／金馬執委會提供）

後來確定角色後，導演黃修平卻表示「是妳先來找我（要角色）的」，和鍾雪瑩完全不同的認知令她嚇一大跳。後來導演才緩緩道出，原來最初鍾雪瑩看過《看我今天怎麼說》參加創投的計劃案後，主動傳訊息給導演說：「我很喜歡這故事，祝你們順利。」卻被黃修平誤以為是想爭取角色，令鍾雪瑩哭笑不得的說：「我就只是，很喜歡祝福別人的人。」

不過前置花了如此長的時間，黃修平也是做足了田調，他分享：「我發覺『聾』這件事，不一定是用加害角度去看，反而很多人是抗拒『聽障』這個名稱，認為『聾人』才是他們稱呼。」

黃修平身為聽人，卻一直很關注聾人議題，甚至參加過聾人電影節，源頭則是因為一次和聾人朋友的潛水經驗，「我們在水面下沒有聲音，但聾人能在海底下打手語溝通。我突然意識到，到了另一個世界，他們才是最厲害的人。」

同片演員吳祉昊也是聾人，他稱讚導演做功課很用心，「第一次收到劇本的時候很開心，想說黃導演做為聽人，卻關信到了我們弱聽的社群。劇本也讓我感受到文字的力量，覺得導演很有心，寫了這樣的故事。」

▲吳祉昊本身就是聾人，因此對於能在電影中演出特別開心。（圖／記者黃克翔攝）



黃修平表示，他並不想拍一個「賣慘」的故事，只是想呈現聾人的真實生活，「很多人說我找劉學修（男主角）演聾人，他們光想像就已經想哭，但他們可能想像得是很慘、很可憐的生活，不過這完全不是我想拍的，也是因為這樣的刻板印象，才讓更想拍這部片。」

▲電影 《看我今天怎麼說》導演黃修平，事前花了許多工夫做田調。（圖／記者黃克翔攝）

吳祉昊也分享了，身為聽人完全沒有想過的聾人視角。他笑說：「我小時候只要被老師罵，我就把助聽器拿下來，就完全聽不到老師罵我了，超爽！」而這段經歷也被導演改編放置在電影中，但被問到「被女朋友罵怎麼辦？」吳祉昊則求生欲滿滿的回答：「女朋友的話，不能摘！」《看我今天怎麼說》電影全台熱映中。