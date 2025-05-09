ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／金馬影后鍾雪瑩「主動私訊」要角色？　得知事實傻眼：真的很震驚

記者蕭采薇／專訪

香港女星鍾雪瑩在去年金馬獎上以電影《看我今天怎麼說》拿下金馬影后，她與導演黃修平、演員吳祉昊日前來台宣傳。鍾雪瑩透露，當時導演黃修平還沒確定要她演出，就頻頻找她去參加活動，所以當真的選上時，導演說：「是妳先來找我（要角色）的。」讓鍾雪瑩說：「我當時就很震驚！」

▲▼ 《看我今天怎麼說》導演黃修平,演員鍾雪瑩,吳祉昊專訪-鍾雪瑩,黃修平,吳祇昊 。（圖／記者黃克翔攝）

▲電影 《看我今天怎麼說》（左起）鍾雪瑩、吳祉昊、黃修平。（圖／記者黃克翔攝）

鍾雪瑩在片中的角色，是不會手語、從小戴電子耳蝸和進行口語訓練的聾人。因此即便電影中需要比手語，表演指導和導演都覺得她應該是「不要比得這麼好」，所以這方面反而沒有太大要求。反而是在選上前，導演黃修平就會約他參加聾人相關的活動，鍾雪瑩坦言：「時間大概超過一年半，這期間一直不清楚，我到底是什麼定位？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第61屆金馬獎，最佳女主角，《看我今天怎麼說》鍾雪瑩。（圖／金馬執委會提供）

▲鍾雪瑩去年以電影 《看我今天怎麼說》拿下金馬影后。（圖／金馬執委會提供）

後來確定角色後，導演黃修平卻表示「是妳先來找我（要角色）的」，和鍾雪瑩完全不同的認知令她嚇一大跳。後來導演才緩緩道出，原來最初鍾雪瑩看過《看我今天怎麼說》參加創投的計劃案後，主動傳訊息給導演說：「我很喜歡這故事，祝你們順利。」卻被黃修平誤以為是想爭取角色，令鍾雪瑩哭笑不得的說：「我就只是，很喜歡祝福別人的人。」

不過前置花了如此長的時間，黃修平也是做足了田調，他分享：「我發覺『聾』這件事，不一定是用加害角度去看，反而很多人是抗拒『聽障』這個名稱，認為『聾人』才是他們稱呼。」

▲▼ 《看我今天怎麼說》導演黃修平,演員鍾雪瑩,吳祉昊專訪-鍾雪瑩。（圖／記者黃克翔攝）

黃修平身為聽人，卻一直很關注聾人議題，甚至參加過聾人電影節，源頭則是因為一次和聾人朋友的潛水經驗，「我們在水面下沒有聲音，但聾人能在海底下打手語溝通。我突然意識到，到了另一個世界，他們才是最厲害的人。」

同片演員吳祉昊也是聾人，他稱讚導演做功課很用心，「第一次收到劇本的時候很開心，想說黃導演做為聽人，卻關信到了我們弱聽的社群。劇本也讓我感受到文字的力量，覺得導演很有心，寫了這樣的故事。」

▲▼ 《看我今天怎麼說》導演黃修平,演員鍾雪瑩,吳祉昊專訪-吳祇昊。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳祉昊本身就是聾人，因此對於能在電影中演出特別開心。（圖／記者黃克翔攝）

黃修平表示，他並不想拍一個「賣慘」的故事，只是想呈現聾人的真實生活，「很多人說我找劉學修（男主角）演聾人，他們光想像就已經想哭，但他們可能想像得是很慘、很可憐的生活，不過這完全不是我想拍的，也是因為這樣的刻板印象，才讓更想拍這部片。」

▲▼ 《看我今天怎麼說》導演黃修平,演員鍾雪瑩,吳祉昊專訪-黃修平。（圖／記者黃克翔攝）

▲電影 《看我今天怎麼說》導演黃修平，事前花了許多工夫做田調。（圖／記者黃克翔攝）

吳祉昊也分享了，身為聽人完全沒有想過的聾人視角。他笑說：「我小時候只要被老師罵，我就把助聽器拿下來，就完全聽不到老師罵我了，超爽！」而這段經歷也被導演改編放置在電影中，但被問到「被女朋友罵怎麼辦？」吳祉昊則求生欲滿滿的回答：「女朋友的話，不能摘！」《看我今天怎麼說》電影全台熱映中。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

張韶涵演唱會突摔倒 警告粉絲「別發醜照」XD

推薦閱讀

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

2年不穿內衣！NanaQ「冒出粉紅乳暈」揭驚人變化 友一面倒：很稀有

2年不穿內衣！NanaQ「冒出粉紅乳暈」揭驚人變化 友一面倒：很稀有

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局…私下找新住處

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局…私下找新住處

趙薇15歲獨生女近照曝光！　瑞士留學染金髮…顏值像陸劇女神

趙薇15歲獨生女近照曝光！　瑞士留學染金髮…顏值像陸劇女神

大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲「接下來我真的得振作起來了」

大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲「接下來我真的得振作起來了」

知名藝人硬闖婚禮！「白吃白喝還搶捧花」 她爆：大家都認識

知名藝人硬闖婚禮！「白吃白喝還搶捧花」 她爆：大家都認識

快訊／「最暖大叔」元斌發聲了！　根本沒見過爆料者：哀悼金賽綸而去靈堂

快訊／「最暖大叔」元斌發聲了！　根本沒見過爆料者：哀悼金賽綸而去靈堂

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

蔡阿嘎第一次吃米其林「不知1規定」服務生急救援！笑：有夠庄腳俗

蔡阿嘎第一次吃米其林「不知1規定」服務生急救援！笑：有夠庄腳俗

張雅琴宣布離開台灣原因揭曉　 將由新任總監洪培翔代班

張雅琴宣布離開台灣原因揭曉　 將由新任總監洪培翔代班

具俊曄搬離與大S愛巢 將陪S媽過母親節　避免跟汪小菲衝突

具俊曄搬離與大S愛巢 將陪S媽過母親節　避免跟汪小菲衝突

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

2年不穿內衣！NanaQ「冒出粉紅乳暈」揭驚人變化 友一面倒：很稀有

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局…私下找新住處

趙薇15歲獨生女近照曝光！　瑞士留學染金髮…顏值像陸劇女神

大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲「接下來我真的得振作起來了」

知名藝人硬闖婚禮！「白吃白喝還搶捧花」 她爆：大家都認識

快訊／「最暖大叔」元斌發聲了！　根本沒見過爆料者：哀悼金賽綸而去靈堂

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

蔡阿嘎第一次吃米其林「不知1規定」服務生急救援！笑：有夠庄腳俗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

看我今天怎麼說, 鍾雪瑩, 黃修平, 吳祉昊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛
  2. 女影迷激動告白：我愛你！　阿湯哥「寵粉回應超暖」惹哭她
  3. 嘻小瓜吃飯被招待挨酸「又不是多紅」　心寒：原來小咖不配
  4. 大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」
  5. 派翠克「11年前跨年巧遇大S」　 素顏竟答應合照：我真幸運！
  6. 大S離世將滿百日　羅志祥不捨懷念：謝謝妳在我需要時替我撐腰
  7. 大S離世將百日「賈永婕曬照追憶」　悲曝小S苦心：想讓媽媽笑一下
  8. 大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S
  9. 大S低潮期暖心送「安慰擁抱」　王柏傑公開生前對話憶：我永遠的女神姊姊
  10. 曾受封「趙薇接班人」！黃奕2次離婚跌谷底　靠《似錦》反派翻身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366