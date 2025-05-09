《財閥家的小兒子》宣布拍第二季！官方證實：打造更大世界觀

記者劉宛欣／綜合報導

由宋仲基、李星民主演的小說改編劇《財閥家的小兒子》於2022年播出，奇幻融合商業權謀的設定，深受廣大觀眾喜愛。時隔三年，演員李政宰旗下的公司Artist Group，宣布將推出《財閥家的小兒子》第2季，於8日宣布：「我們已正式進入《財閥家的小兒子2》的企劃與開發階段。」消息一出立刻引發討論。

▲《財閥家的小兒子》第2季確定推出。（圖／翻攝自劇照）

根據韓媒報導，《財閥家的小兒子》第2季的故事將以全球企業為背景，描繪主角們在海外舞台上的成功、愛情與對權力的渴望，並計畫透過全新角色與劇情，打造更加擴展的世界觀。此前，第一季結尾與小說相去甚遠，也因而引起許多觀眾、原著迷的批評，導致最終評價相當兩極，不過，李星民仍憑藉著精湛演技，拿下了隔年的百想藝術大賞視帝寶座。

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▲《財閥家的小兒子2》將會由全新角色展開故事。（圖／翻攝自劇照）

報導中還提及，負責《財閥家的小兒子2》整體企劃與開發的，將是演員經紀公司Artist Company，而旗下的製作公司Artist Studio，則負責提供與製作相關的IP。Artist Company 的相關人士表示：「這次的企劃是針對全球市場的戰略性內容，從企劃初期開始，我們就特別考量到如何與海外觀眾產生情感連結，在劇情與角色設計上都下了不少功夫。」