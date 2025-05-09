巴大雄郵輪首唱新歌《舅媽》！　掀全場暴動「點閱秒破百萬」嗨翻了

▲巴大雄首唱新歌《舅媽》。（圖／東南亞娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

歌手Matzka、巴大雄、葛西瓦昨（8日）受邀麗星郵輪探索星號所舉辦的雷鬼嘻哈夜，露天泳池現場化身大型舞池和KTV，吸引大批遊客朝聖，巴大雄開場搶先首度公開演唱新歌《舅媽》，更一連演唱夯歌《可不可以放進去一下下就好》、《最粗的情人》，搭配他獨有的扭腰擺臀舞姿，瞬間掀起全場興奮尖叫，氣氛熱鬧不已。

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▲巴大雄揪歌迷一同上台嗨跳。（圖／東南亞娛樂提供）



巴大雄每每推出新歌總能在網路掀起話題，新歌《舅媽》MV找來紀曉君助陣，更是在短時間內就創下高流量，當晚他也喊話希望能破百萬，果真在昨晚的熱力演出後，成功來到1百多萬，他也透露歌曲其實是朋友的真實故事，就連Matzka得知主角真實身份都嚇了一跳，而這次演出，他不僅邀來舞者助陣，更現場請3位幸運女粉絲為他伴舞，大批觀眾更擠爆現場一同狂歡，氣氛嗨到最高點。

▲▼雷鬼郵輪派對在露天泳池舉辦。（圖／麗星郵輪提供）



談起郵輪設施，巴大雄打趣笑稱其實很想去賭場試手氣，「可是老婆只給我3千塊，沒辦法賭，也沒帶私房錢。」一番話逗笑全場，趁著難得的郵輪之旅，他也和好友Matzka、葛西瓦小酌敘舊，Matzka透露和巴大雄早在20多年前就認識，「我還是大學生時，雄哥在附近工作，經過朋友介紹認識，他常請我們去他家吃飯、講笑話給我聽，常常去他們家蹭飯，他養了我們好一陣子。」

回憶2人初次認識時，Matzka笑說：「他長髮飄逸騎著折疊車過來，他說他是花蓮的王力宏。」巴大雄當時還給秀出自己在工廠盃歌唱比賽第一名的照片，讓他印象深刻至今，一旁的巴大雄則開玩笑自稱：「我是工地陶喆。」而昨晚他的演出，也狂吸遊客搶拍，紛紛跟著嗨跳大唱。

