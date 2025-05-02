「車銀優師弟」進軍好萊塢！韓基燦演男同志　李安親錄影片：很看好

記者蕭采薇／台北－洛杉磯連線報導

改編自李安經典作品的好萊塢電影《囍宴》，新銳韓裔導演安德魯安執導，「郭台銘姪女」郭曉慶（Anita Kuo）擔任製片，由「車銀優師弟」出身自《PRODUCE X 101》的韓國男星韓基燦擔任男主角。郭曉慶2日接受台灣媒體視訊聯訪，透露在開拍前三個禮拜才找到韓基燦，「就像上天的禮物。」

▲《囍宴》韓基燦（左）開拍前三週才加入劇組，與影后尹汝貞（中）合作。（圖／UIP提供）

韓基燦演出片中的男同志「珉」一角，郭曉慶表示這角色在劇情設定就是要在韓國長大，「這個角色的口音、文化差異感要最真實精準」，她也誇讚韓基燦的語言能力非常好，也很願意演同志題材，畢竟韓國社會以至演藝圈，對LGBT的態度仍較為保守，「韓基燦其實沒離開過韓國，但他是自學英文，從小到大看卡通學習的，而且他的目標就是要去好萊塢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

更誇讚韓基燦外型帥氣，「所以飾演他男友的克里斯才會不敢相信，這麼帥、這麼有魅力的人會這麼喜歡他」，也開心表示「開拍前3週才找到他，他就像個禮物一樣出現在我們面前」，至於導演是否特地找帥哥來演自己，郭曉慶則笑回：「當然是啊！」

▲「郭台銘姪女」郭曉慶（Anita Kuo）擔任《囍宴》製片。（圖／UIP提供）

原版導演李安、編劇詹姆斯夏慕斯（James Schamus）也對這次翻拍給予大力支持，甚至讓他們備感窩心。郭曉慶坦言，最初曾擔心翻拍經典會「過於冒犯」，但詹姆斯不僅力挺，還透露李安在紐約中餐廳吃飯時，得知此事後，邊喝湯邊錄了一段影片，暖心喊話：「安德魯，我很支持你，很看好你！」完全放手讓他們盡情發揮。

新版導演安德魯安（Andrew Ahn）希望打造一部屬於當代的作品，不願完全複製原版。《囍宴》對安德魯安意義非凡，是他8歲時接觸的「出櫃片」，對他的性向認同產生深遠影響。郭曉慶表示，安德魯安從一開始就想讓故事充滿個人色彩，因此決定融入自己的韓裔背景，讓電影更具代表性。

▲《囍宴》韓基燦（左）在片中飾演男同志。（圖／UIP提供）

而這次找來陳沖、尹汝貞兩大影后助陣，更讓郭曉慶直呼「不敢相信」。她透露，華裔女主角的第一人選就是陳沖，且陳沖與原版編劇詹姆斯早已是舊識，更爆料：「他們早在《色‧戒》就合作過，而且陳沖原本就被考慮演出原版《囍宴》的女主角，但是最後沒達成。」如今終於促成合作，加上陳沖的年紀、背景都與媽媽的角色十分契合，讓她相當期待。郭曉慶更稱讚陳沖私下非常可愛、幽默，「雖然她的過去代表作比較嚴肅，但這次很開心，希望她能演很多喜劇。」

▲《囍宴》找來金馬獎影后陳沖加入。（圖／UIP提供）

至於尹汝貞的加入，則是透過共同朋友牽線。郭曉慶透露，尹汝貞有兩個兒子，大兒子也是同志，她還曾驕傲地為兒子舉辦婚禮，「她的兒子原本就很喜歡安德魯安的電影，再加上她覺得這個故事很有心。」雖然尹汝貞原本不太想再接好萊塢電影，但被劇本深深感動，決定再次演出。郭曉慶也大讚尹汝貞氣場強大，「她的表演很精準，甚至會帶領導演讓整部電影變得更精準，讓我們合作非常迅速。」