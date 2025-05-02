記者蔡琛儀／台北報導

創作才子蔡旻佑推出新歌〈喜歡你比說喜歡你更容易〉 日前更無預警現身西門町徒步區尋找街頭表演歌手突擊，一到西門町他就回想起從19歲樂壇新人時出道發片、每次發片，都會在這邊舉辦簽唱會造勢，開玩笑說：「幾乎每次發片都會在西門町舉辦簽唱會，通常人潮會大排長龍，但近年來我聲勢有走下坡，蠻多人不認識我，這次回到西門町希望讓更多人認識。」

▲▼蔡旻佑快閃西門町街頭。（圖／人見人愛提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

他當天先是躲在人群裡，專注聆聽駐唱歌手小芋的演出，當對方唱到〈我可以〉時，才默默走向中央拿起麥克風合唱，吸引上百民眾紛紛拿起手機搶拍捕捉、跟著合唱，他感動直呼：「怎麼有種想哭的感覺。」

蔡旻佑也帶來新歌〈喜歡你比說喜歡你更容易〉，唱得令人如癡如醉，他表示：「這首歌很適合拿去表白，當你喜歡一個人說不出口，可以播這首歌給對方聽。」由於玩得超過癮，他最後自己加碼飆唱陶喆的〈小鎮姑娘〉、也用實際打賞的方式鼓勵街頭表演。

▲蔡旻佑出現，塞爆西門町。（圖／人見人愛提供）

最後他對觀眾喊話：「街邊唱KTV的感覺，好好玩喔，好喜歡！原來在街邊唱歌這麼爽，謝謝小芋分享舞台給我，很榮幸在這邊唱歌給大家聽，希望有更多人可以認識我，畢竟我是出道很久的蔡旻佑。」駐唱歌手小芋也超興奮：「我剛剛完全不敢往那邊看，怎麼有個帥哥站在那邊，在原唱面前唱歌是多麼緊張的事情，我全身都在抖耶！」