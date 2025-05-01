搶BLACKPINK門票「1步驟被預扣70萬」！張菲次子夫妻嚇：等90天才能退

記者潘慧中／綜合報導

翁馨儀2013年與張菲次子張少懷結婚後，育有一對兒女，不時會分享生活點滴。她4月底在社群網站開心透露，抽中BLACKPINK將於明年1月在東京開唱的門票，但過程中一個步驟，「看到信用卡消費通知嚇死！」

▲翁馨儀興奮透露抽中BLACKPINK的演唱會門票啦！（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）



BLACKPINK 2026年1月16日至18日將於東京巨蛋開唱，今年4月中旬開始登記抽選，並在4月底公布結果。在幾家歡樂幾家愁的情況下，翁馨儀興奮透露自己抽中啦，「今日最開心！」

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▲▼BLACKPINK 2026年1月將於東京巨蛋開唱。（圖／翻攝自Instagram／blackpinkofficial）



公布結果的同時，其實還發生了一件小插曲。翁馨儀透露，之前抽GD演唱會門票時，因為不會先預扣錢，所以讓她以為BLACKPINK也一樣，「我就填了一堆位置。」

▲翁馨儀和張少懷看到信用卡消費通知差點被嚇死。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）



因此一看到信用卡的消費通知時，翁馨儀嚇死了，「我扣了20幾萬日幣」，張少懷則是被扣了50幾萬日幣，老公同樣差點被嚇死，「還要等90天才能退款。」