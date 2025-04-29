楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

記者孟育民／台北報導

Makiyo（川島茉樹代）日前上薔薔Podcast節目爆料「某位當年一起出道的女星紅了之後不認人」，更承認就是楊丞琳，對此楊丞琳也做出反擊：「此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」工作室更表示，將保留採取法律手段追究相關責任人法律責任的權利。對於楊丞琳所發出的聲明，Makiyo則冷回：「隨便她！」態度相當坦然！

▲Makiyo冷回3字，似乎並無把風波放在心上。（圖／翻攝自楊丞琳、Makiyo臉書）



回顧整起事件，Makiyo在薔薔Podcast節目透露，過去與某女星私下還不錯，對方在走紅前常到她家玩，甚至得到媽媽的關照。然而，對方成名後卻在公益活動上對Ma媽媽視而不見，讓Ma媽媽忍不住當眾酸她。這段往事讓該女星尷尬不已，之後才學會打招呼。值得一提的是，Makiyo給出線索，形容該女星是「大家都認識」、「被罵得很慘」且仍活躍於演藝圈，後來經薔薔幾次猜測後，確認這位女星就是楊丞琳。

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節目內容曝光後，楊丞琳火速澄清，並斥責惡意造謠，「對於我受到的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」事後Makiyo則強調節目中講的故事內容，是出自她母親的經歷，並非出於惡意，「造成故友困擾、真的抱歉。」面對與楊丞琳之間過往的情誼，Makiyo也表達出關懷及歉意，「也希望楊丞琳一切都好，每天都開心快樂。」

▲楊丞琳、Makiyo。（圖／翻攝臉書）

此外，楊丞琳工作室今也發表聲明：「相關言論系個別人士惡意捏造、歪曲事實，無端指責與攻擊，屬於惡意造謠行為，嚴重損害楊丞琳女士名譽。楊丞琳女士始終秉持真誠態度對待工作與朋友，從未有任何違背公序良俗或傷害他人之舉。」

並強調：「網絡並非法外之地，對於惡意造謠、傳播不實信息的行為，工作室將保留採取法律手段追究相關責任人法律責任的權利，以維護藝人合法權益。請廣大網友勿輕信不實言論，共同抵制網絡暴力。感謝大家對楊丞琳女士的支持與信任，後續工作還望持續關注與愛護。」