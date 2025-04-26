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乾弟誘：每月領18%利息　蘇慧倫親姐「拿房子貸款」遭騙730萬

記者蕭采薇／台北報導

藝人蘇霈（蘇慧倫親姐）應邀出席「藝起反詐騙」公益演唱會，以親身經歷提醒大眾詐騙防範的重要性。她透露，曾被乾弟誘騙投資其創投公司，期承諾每個月可領18%的利息，結果被詐騙730萬。此外，她也曾遭遇網路愛情詐騙，對方盜用網帥的照片，每天和她聊天，最後變開口向她借款20幾萬。

▲「藝起反詐騙」公益演唱會。（圖／「藝起反詐騙」提供）

▲（左起）陳子強與唐玲發起「藝起反詐騙」公益演唱會，蘇霈（右二）現場分享被詐騙經驗。（圖／「藝起反詐騙」提供）

回憶被騙過程，蘇霈表示，乾弟開了間創投公司，用「每個月可以領18%利息」為誘因，蘇霈將房子向銀行申請二胎房貸，借了730萬投資。 一開始的確有領到每月10多萬的利息，但一年後想拿回本金，才知道是場騙局。

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她雖然是受害者，但因為警察找上家門，讓蘇霈成為被鄰居議論的對象，對此感到很委屈。此外還要出庭作證，得一次次回憶煎熬的過程。蘇霈呼籲遇到投資誘惑或網路愛情時，不要因為貪圖小利或一時的感情衝動，而成為詐騙犯的下一個目標。

▲「藝起反詐騙」公益演唱會。（圖／「藝起反詐騙」提供）

▲陳子強與唐玲發起「藝起反詐騙公益演唱會」，用音樂傳遞「識詐、防詐、不受騙」訊息。（圖／「藝起反詐騙」提供）

陳子強與唐玲發起「藝起反詐騙公益演唱會」，用音樂與行動傳遞「識詐、防詐、不受騙」的重要訊息。希望透過他們的影響力，喚起大眾對詐騙議題的重視，並進一步推動社會大眾對於詐騙的防範。

 

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蘇霈, 詐騙, 陳子強, 唐玲

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