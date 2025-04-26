被開價一晚2200萬！人氣AV女神曝「天價飯局」邀約　親吐婉拒內幕

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV女優濱崎真緒（浜崎真緒）2012年踏入成人界，累積眾多粉絲，並身兼DJ身份，相當活躍地活動著，去年她宣布引退，令不少粉絲不捨。她成功轉型為DJ後，活躍於亞洲各大城市之間，不僅在音樂領域闖出名號，近日更透露正在籌備個人最後一本寫真集，為宣傳活動，她接受了港媒訪問，期間承認過去曾多次收到飯局邀約。

▲濱崎真緒離開暗黑界後，積極發展其他事業。（圖／翻攝自濱崎真緒Instagram）

根據《香港01》報導，濱崎真緒坦言經常收到富豪邀約參加飯局的訊息，頻率高到「每週至少四、五次」，她還拿出Instagram私訊截圖作證，直言：「其實有件事讓我很不爽，有個好朋友突然說他認識的人想付錢請我吃飯。」被問到是否三女一男？她笑著澄清：「是兩女一男啦。」並強調自己私底下從未參加過與拍片無關的飯局，「這些錢我自己也能賺，根本不需要靠這種方式。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲濱崎真緒認了曾收到過邀約。（圖／翻攝自濱崎真緒Instagram）

濱崎真緒還爆料，曾有人開出一天一億日圓（約2265萬台幣）的天價邀約，讓她感到非常震驚「有人說一天給我一億日圓！真的很恐怖。」被問及是否曾心動過，她則坦言：「確實⋯沒有。因為拿到一個億，可能還會被殺掉。而且就算拿到一個億，我也花不了這麼多，所以乾脆不要。」