鍾明軒揪4同行發文暗諷他　「不爽被踩一腳」曝私下道歉內幕

記者王靖淳／綜合報導

網紅鍾明軒日前登上Podcast節目《百靈果News》，他提到在出國時當外國人不知道台灣時，他會在自介時稱「我們是Chinese culture（中華文化）。」言論一出掀起兩派討論，不僅有人惡意剪輯片段，甚至有不少網紅發文影射酸他。為此，他今（25）日在頻道上傳新片吐露心情，並點名4位網紅發文暗諷他，同時也透露，有人在明白事情原貌後私下向他道歉，讓他相當無言。

▲鍾明軒日前登上《百靈果News》的言論掀起討論。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）



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鍾明軒透露日前登上《百靈果News》的訪談內容在3月25日播出後，隔天自己在國外出差時，就收到大量的攻擊評論，不過他也坦言，最令他痛心的並非陌生網友的謾罵，而是來自同樣身為創作者的網紅們，「一群網紅在社群平台上，不約而同地發布、用自身經歷來去包裝，但實質上是踩我一腳、暗諷我、推波助瀾的文章。」他點名的對象包含阿滴、異色檔案DK、旅遊真台灣、周筠等人，「發文的內容雖然沒有指名道姓，但活在那個時間點的人都知道，我就是在講你。」

▲鍾明軒透露日前有網紅發文暗諷他。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

鍾明軒提到，風波爆發後，網紅錫蘭出面還原事件經過，讓外界開始重新審視事件原貌，就連不少先前在社群發文影射、批評他的網紅，也都陸續發聲明回應，「錫蘭出面將事情原貌告訴大家之後，這些踩我一腳的網紅們，後來在他們的社群平台上發了聲明。可愛的是，在他們的聲明裡面，我只看到他們的自證、幫自己辯解，其他的我沒有看到太多。」

▲鍾明軒對於網紅發文暗諷他的行為感到心寒。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

不過鍾明軒坦言，讓他感到最噁心及諷刺的，是那些公開為自己辯解、私下傳訊息向他道歉的行為，「最諷刺的不是他們的發文，是他們私下來跟我抱歉，跟我表示他們誤會我了，他們沒有想到情況會變成這樣，私下跟我表達他們的抱歉之意，但是我在他們的聲明，完全看不到有這樣子的痕跡。」

▲鍾明軒透露有網紅私下向他道歉。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

最後，鍾明軒感嘆，自己身為一位創作者，深知輿論能對一個人造成何種程度的傷害，「在這場風暴中受到傷害的人，又有幾個人在乎呢？」並向先前那些發文影射他的網紅喊話：「當我們擁有影響力的時候，我們每一篇貼文，每一個文章，都有可能，決定那一個人當天的命運。」