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白種元「不推責、低調認錯道歉」輿論悄反轉？韓媒：應該公平對待

記者劉宛欣／綜合報導

南韓企業家、知名廚師白種元，長年以來幫助許多為中小企業創業者，不僅透過節目讓無數店家翻紅，也持續在幕後提供實質建議與經營協助。「永豚」（영돈）老闆便曾感謝他說道「至今我仍深受其惠」，更透露白種元在節目播出後，依然主動協助店鋪營運與後續管理，展現他對小店家長期、真誠的支持。

▲白種元。（圖／CFP）

▲白種元近來深陷負面風波，拍好的節目無限期延播。（圖／CFP）

除了節目成效有目共睹，白種元在忠清南道禮山市場的改造成果更被視為地方市場重生的典範。當地因人潮減少，商家一度面臨凋敝危機，經由白種元整合品牌、內容與商圈結構，成功吸引觀光熱潮。根據禮山郡政府統計，2024年1至4月的觀光人數約為125萬人，較前一年年同期成長42%。從幕前到幕後，白種元用行動證明他不只會做秀，而是真正投入地方與產業改善。

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▲白種元。（圖／CFP）

▲白種元雖遭輿論抨擊，但仍有不少支持者出面為他緩頰。（圖／CFP）

然而，近期白種元的公司The Born Korea卻連爆爭議，從原產地標示錯誤、產品品質問題，到建築法違規疑雲接連浮現。向來以嚴謹形象示人的白種元，也因此遭遇外界質疑。面對風波，他選擇不逃避，第一時間親自出面致歉，並承諾進行全面組織改革，他低調面對輿論，以實際行動展現誠意，這種「不逃避的經營者」態度，也讓部分輿論轉向，認為不能只是一味責備。

韓媒《體育首爾》指出，白種元多年來在節目中展現專業、坦率與對人的關懷，深受大眾喜愛。即便此次爭議令人失望，許多粉絲仍難以完全否定他。畢竟一名長期努力貢獻社會的創業導師，在錯誤被檢討的同時，也應該被公平看待。他此刻仍深陷風波之中，未來如何將危機轉為契機、重拾大眾信任，勢必成為大眾的觀察重點。

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