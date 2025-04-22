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吳淡如投資日本公司「10年不漲房租」！不捨日籍飯糰老闆：不文明行為

記者黃皓瑋／綜合報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」近期發生租約糾紛，房東遭店家指控漲租金、砸店逼搬離等，引發各界關注。對投資房地產頗有心得的作家吳淡如，看到新聞後有感而發，直言：「使用外力或恐嚇讓房客心生恐懼來漲房租，的確是不文明行為。」也自曝投資日本公司「10多年沒漲過房租」。

▲▼吳淡如發文挺學妹。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

▲吳淡如評論飯糰店租約爭議。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如昨（21日）在個人臉書粉專寫下：「樋口飯糰，真的辛苦了。」在東京有投資商用房地產公司的她，透露在日本其實是不能任意漲房租的：「就算是契約已滿，再續約時要漲房租，租客也可以不同意，會受到法令保護。房東只有一種狀況可以理直氣壯漲房租，那就是舊的房客搬走了。」她也透露自己投資的公司10多年來「從來沒有漲過房客1毛錢房租」。

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吳淡如表示，這樣的差異恐怕讓飯糰店的日籍老闆感到莫名其妙，也認為漲房租、逼搬遷的作法不僅賺不了多少錢，更可能讓房客出現「只要有更好的地點就搬走」的心理，直言：「貪多務得絕對不是一個長期策略，也是一個失策的選擇。」

▲樋口飯糰,房東,盆栽,高雄。（圖／民眾提供，下同）

▲樋口飯糰房東遭控漲房租、逼搬遷。（圖／民眾提供）

不過對於樋口飯糰租約爭議，遭到指控的邵姓房東日前也出面回應，澄清漲房租一事並非事實，「門口砸盆栽」則是因被對方言語刺激，一時失控所致，但也強調被砸的盆栽「是我的」，而非店家所有。同時她也反控對方「不知感恩」：「在媒體上放話，說我惡房東、漲你房租，又要逼你搬走，這是事實嗎？白紙黑字的東西，證明我不是這樣，真的讓人氣不過！」

吳淡如臉書全文

樋口飯糰，真的辛苦了。
其實日本的房東是不可以隨意漲房租的。就算是契約已滿，再續約時要漲房租，租客也可以不同意，會受到法令保護。房東只有一種狀況可以理直氣壯漲房租，那就是舊的房客搬走了。那麼你可以用比較貴一點的房租招租．．．我投資的公司在東京主要經營商用房地產，這十多年來，即使匯率變差了，我們從來沒有漲過房客一毛錢房租。
其實租人家房子最重要的就是不要有空檔期，如果房客很準時的在繳房租，那他能夠在那租越久就是越好。我記得有一家便利商店，跟Lawson 簽了25年，房子不是我們蓋的，是他們總公司蓋的，九年回本，這才是所謂的啞巴房子好生意。疫情的時候我們對於小本經營的店家，還打了七折。（便利商店是大集團當然不必打折。)
所以，被漲房租的日籍老闆一定覺得莫名其妙。有關於「人家生意好，所以要漲房租」的邏輯，我也覺得莫名其妙，尤其使用外力或恐嚇￼讓房客心生恐懼來漲房租，的確是不文明行為。房東短期得逞漲了房租，其實也多賺不了多少，而且會讓租客心裡有陰影，他心想：「只要有更好的地點，我就會搬走。」
貪多務得絕對不是一個長期策略，也是一個失策的選擇。
記得以前以前我住的地方附近有個鵝肉名店，生意好很好。房東就動了腦筋，想想自己兒子失業，如果能夠有一個現成裝潢好、又有客源的店，不是很好嗎？租約時間到了，他把房租漲了兩倍，硬叫房客搬走。
房客搬走後，到另外的地方仍然經營得很好，他兒子在原址開起幾乎一樣的鵝肉店…門可羅雀沒多久還是倒了，後來那店面在那裡空了七八年。這種案例已經很黑了，若說租約還沒滿就要想辦法加房租，跟攔路打刼好像也沒啥不同。房客生意好，房東並沒有功勞．．不是嗎？你應該要高興房客生意很好，他會租你很久。生意好的房客，也會把你的房子維護得很好。
偷雞不著蝕把米，是必然的，網路世界，鄉民們就這樣發揮了正義感。
房客和房東其實算是一種協作，要遵守互惠法則。口碑是重要的，信用是重要的，人格是重要的。最好的狀況就是誰都不要想佔誰便宜，並且盡善良管理人責任。
沒有人要跟沒信用的人在一起，也沒有人要跟流氓潑婦做生意。
短多長空的事情，千萬不要做。我講的不只是道德，還是利益！
ps.順便想起，我吃過最好吃的飯糰，是在高松，火車站的小攤子買的，四國遍路走了很久，有時候走在山中，餓個半死，這時候包包裡頭如果有個冷飯糰，握在手裡是熱的，吃在嘴裡心是暖的。

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