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2259＋586檔案！轟黃子佼「本來不認罪」　李怡貞列6怒點：就是明知故犯

記者劉宜庭／綜合報導

藝人黃子佼持有不雅影像風波延燒數月，隨著警方持續調查，更多駭人事實不斷曝光，除了原先被查出持有2259個少女性影像，如今又被查出持有586個檔案。對此，律師李怡貞今（22日）再度在社群發聲，直指黃子佼就是「明知故犯」。

在黃子佼案件最新進度曝光後，李怡貞忍不住發文，寫下對方過往的爭議事項：「說要留一口飯給人家吃的當初事件爆出來律師函威脅恐嚇的（放留言區）、操弄網軍帶風向的每次出庭都穿一樣的演藝圈前輩罩的緊緊的本來不認罪的黃子佼，又被查出12少女總共586部ㄒㄧㄥˋ影像。」

▲黃子佼現身高院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

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▲▼藝人黃子佼持有少女性影像涉犯《兒少條例》北院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲黃子佼北院出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃子佼每次出庭都穿著同一套衣服。（圖／資料照／記者吳銘峯、黃哲民、林敬旻攝）

由於影像中少女會自述年齡學校、擺出不合年紀的姿勢，李怡貞認為：「黃子佼就是明知故犯的一直收集一直下載。雖然現行法律就是長這樣，但是不讓他進去關真的會很氣憤。」貼文一出，再度引發一陣熱議，也令外界關注案情發展。

黃子佼2014年2月12日開始加入偷拍論壇「創意私房」，開始購買下載未成年影像，然而《兒童及少年性剝削防制條例》是在2023年2月17日修正為任何人都不可無故持有未成年性影像，因此他先前因為在2023年2月17日後持有持有35名少女、2259個性影像檔案，遭到判處8個月，併科罰金新台幣10萬元。

怎料，台北地檢署持續清查黃子佼的扣案硬碟，再發現另有12名少女受害，總計586個性影像檔，今再依無故持有未成年性影像等罪，將新增的犯罪部分追加起訴，併由高院審理。

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