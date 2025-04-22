2259＋586檔案！轟黃子佼「本來不認罪」　李怡貞列6怒點：就是明知故犯

記者劉宜庭／綜合報導

藝人黃子佼持有不雅影像風波延燒數月，隨著警方持續調查，更多駭人事實不斷曝光，除了原先被查出持有2259個少女性影像，如今又被查出持有586個檔案。對此，律師李怡貞今（22日）再度在社群發聲，直指黃子佼就是「明知故犯」。

在黃子佼案件最新進度曝光後，李怡貞忍不住發文，寫下對方過往的爭議事項：「說要留一口飯給人家吃的、當初事件爆出來律師函威脅恐嚇的（放留言區）、操弄網軍帶風向的、每次出庭都穿一樣的、演藝圈前輩罩的緊緊的、本來不認罪的黃子佼，又被查出12少女總共586部ㄒㄧㄥˋ影像。」

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▲黃子佼每次出庭都穿著同一套衣服。（圖／資料照／記者吳銘峯、黃哲民、林敬旻攝）

由於影像中少女會自述年齡學校、擺出不合年紀的姿勢，李怡貞認為：「黃子佼就是明知故犯的一直收集一直下載。雖然現行法律就是長這樣，但是不讓他進去關真的會很氣憤。」貼文一出，再度引發一陣熱議，也令外界關注案情發展。

黃子佼2014年2月12日開始加入偷拍論壇「創意私房」，開始購買下載未成年影像，然而《兒童及少年性剝削防制條例》是在2023年2月17日修正為任何人都不可無故持有未成年性影像，因此他先前因為在2023年2月17日後持有持有35名少女、2259個性影像檔案，遭到判處8個月，併科罰金新台幣10萬元。

怎料，台北地檢署持續清查黃子佼的扣案硬碟，再發現另有12名少女受害，總計586個性影像檔，今再依無故持有未成年性影像等罪，將新增的犯罪部分追加起訴，併由高院審理。