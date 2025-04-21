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白冰冰婚宴提前閃人！　賴慧如回應座位風波：盡力做到最好

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賴慧如和國標舞老師劉家銘日前盛大補辦婚禮，現場眾星雲集，然而，卻傳出白冰冰疑似不滿婚禮座位安排，喜酒都沒吃就離場，引發外界關注。在白冰冰21日發文澄清後，賴慧如稍早也於社群發聲，表示在場賓客「都是我們很重要的人」。

外送用▲▼賴慧如補辦婚禮被問「為何在新北」：不覺在北市就代表地位。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如 Huiru Lai）

▲賴慧如於日前補辦婚禮。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如 Huiru Lai）

賴慧如表示，她認為在這世界上的所有人事物，總會有人喜歡、有人不喜歡，「有些事，每個人的看法與解讀也都不一樣，盡力做到最好，一切都會往好的地方去。」賴慧如強調，每位參加婚禮的賓客，都是她和丈夫重要的人，「在我們的生命中，幫助我們、對我們好的貴人。今天收到很多關心，開心的事情就該往開心的方向去。」

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▲▼白冰冰。（圖／記者周宸亘攝）

▲白冰冰稍早澄清對喜酒安排沒有不滿。（圖／記者周宸亘攝）

另一方面，白冰冰在聲明中表示，賴慧如和劉家銘都是自己親近的人，「應該祝福的喜事，實在不宜空穴來風、加油添醋。」她也指出，當天是個好日子，所以自己還有其它婚禮要參加，才會提前離席，「同一桌有蔡佳麟跟麗小花，也各去跑活動賺錢。心裡非常祝福，沒有任何不開心，已經翻篇的事，切勿讓新人憑添煩惱。」

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