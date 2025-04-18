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15歲創業當CEO！日本天才少年娶女偶像　前AKB48朝長美櫻宣布閃婚

記者劉宜庭／綜合報導

前HKT48兼任AKB48成員朝長美櫻今（18日）透過IG報喜，宣布結婚消息，對象是在日本有著「天才少年」外號的年輕創業家山内奏人：「雖然是突然的報告，我已與一直交往的山內奏人登記結婚。」

▲15歲創業當CEO！日本天才少年娶女偶像　前AKB48朝長美櫻宣布閃婚 。（圖／翻攝自朝長美櫻IG）

▲15歲創業當CEO！日本天才少年娶女偶像　前AKB48朝長美櫻宣布閃婚 。（圖／翻攝自朝長美櫻IG）

▲朝長美櫻宣布與山内奏人結婚 。（圖／翻攝自朝長美櫻IG）

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朝長美櫻從13歲就出道，如今26歲的她邁入人生下一個階段，她感謝一路以來的支持：「能有今天的我，是因為有許多人的支持與應援，真的非常感謝。」對於丈夫山內奏人，朝長美櫻寫道：「與他相識後，我學會了什麼是去愛一個人、愛的溫暖，還有與重要的人一起度過時光的幸福，每天都被溫柔的時光包圍著。」最後，她承諾未來將繼續努力工作，請大家多多指教。

山内奏人在日本有著「天才程序員」、「高中企業家」的外號，6歲的時候，他的父親給了他一台電腦，在10歲時，他開始自己學習編程，2016年、他15歲成立新創公司，推出結帳App成功在金融科技圈內打響名號。

朝長美櫻於2012年加入以福岡博多為據點的HKT48，為第二期生。2013年在HKT48出道單曲《Suki ! Suki ! Skip !》中首次入選選拔成員，同年5月也入選AKB48單曲《再見自由式》。同年9月，她與田島芽瑠共同擔任HKT48第二張單曲《蜜瓜汁》的雙主打成員。2014年起至2018年間兼任AKB48，2020年從HKT48畢業後，開始以模特兒、藝人、製作人等多重身分活躍於演藝圈。

▲15歲創業當CEO！日本天才少年娶女偶像　前AKB48朝長美櫻宣布閃婚 。（圖／翻攝自朝長美櫻IG）

▲15歲創業當CEO！日本天才少年娶女偶像　前AKB48朝長美櫻宣布閃婚 。（圖／翻攝自朝長美櫻IG）

▲朝長美櫻13歲就出道 。（圖／翻攝自朝長美櫻IG）

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