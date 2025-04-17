變真兄弟了！ONER 7周年「廟裡跪下結拜」　粉絲好感動

記者張筱涵／綜合報導

大陸男子團體ONER（坤音三子）近日為迎接出道7週年，三位成員岳明輝（PINKRAY）、李振洋（KWIN）、李英超（DIDI）正式前往廟宇舉行結拜儀式，以兄弟之名宣誓團魂永固，現場莊重氛圍與虔誠儀式感引發網友熱烈關注。

▲ONER決定結拜兄弟。（圖／翻攝自微博／HH盐烤东海银鱼HYuK）



儀式上，三人跪地舉杯，跟隨廟方人員誦讀結拜誓言，包括「互相幫扶」、「彼此珍惜」、「同心同德」、「患難與共」、「關公作證」、「天地山河為盟」、「一生堅守」、「誓不相違」等詞句，最後喝下結拜酒，正式宣告以兄弟情深共赴未來。廟方人員也特別提醒三人：「希望各位牢記兄弟之情，永不背棄今日之盟約。」

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此舉不僅彰顯ONER成員間長久以來的情誼，也展現出他們對團體未來的承諾與堅持。自2018年以首張專輯《過敏》正式出道以來，ONER經歷人數變動，現以三人形式持續活躍於音樂圈。成員們在《偶像練習生》後即受到高度關注，靈超雖止步15強未能進入NINE PERCENT，卻與其餘成員走出屬於ONER的獨特道路。

▲ONER虔誠完成結拜儀式。（圖／翻攝自微博／HH盐烤东海银鱼HYuK）



對於這場「三結義」儀式，不少粉絲感動留言：「真的不是在開玩笑，這是東漢末年後最認真的結拜」、「七周年結拜太有儀式感了」、「媽媽我愛豆真的結拜了！」不少人也呼籲大家觀看全程影片，感受ONER的真誠與決心。