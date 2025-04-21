小孟老師／4月21日星座運勢　金牛恐遇第三者「天蠍小心破財」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：付出得到收穫
感情：得到對象關懷
財運：謹慎每個決定
幸運色：原木色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：工作計畫調整
感情：更加欣賞對方
財運：不宜加碼投資
幸運色：鐵灰色
貴人：魔羯
小人：雙魚
工作：可多出外接洽
感情：獲得許多喜愛
財運：投資再三考慮
幸運色：金黃色
貴人：雙魚
小人：獅子
【土象星座】
工作：不宜出外發展
感情：順利增溫愉快
財運：報酬率較起伏
幸運色：藍紫色
貴人：處女
小人：雙子
工作：合作管道增加
感情：恐出現第三者
財運：財運大幅增加
幸運色：奶茶色
貴人：金牛
小人：天秤
工作：增進專業技能
感情：調整說話方式
財運：找尋節流辦法
幸運色：櫻桃紅
貴人：雙子
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：參考業界案例
感情：主動聯絡對方
財運：賺得合理利潤
幸運色：粉晶色
貴人：天蠍
小人：射手
工作：得到同仁信任
感情：彼此交流愉悅
財運：小心意外漏財
幸運色：淺棕色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：工作較為勞累
感情：多點幽默風趣
財運：找尋被動收入
幸運色：橡木色
貴人：獅子
小人：天蠍
【火象星座】
工作：凡事公事公辦
感情：避免爭鋒相對
財運：獲利好收入增
幸運色：天空藍
貴人：巨蟹
小人：水瓶
工作：慎防同業競爭
感情：不可過度被動
財運：有獲利就出場
幸運色：米白色
貴人：射手
小人：處女
工作：績效再接再勵
感情：情感較多風波
財運：多加檢視標的
幸運色：泥土色
貴人：天秤
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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