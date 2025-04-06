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哈孝遠球場失控「帶隊罷賽遭重罰」！　本人發聲願反省：不好的示範

記者孟育民／台北報導

哈孝遠是籃球員出身，近年轉戰綜藝節目備受喜愛。不料昨（5日） SBL超級籃球聯賽，台啤對上柏力力之戰，比賽至第4節時，身為台啤助理教練的哈孝遠，因為不滿裁判判決，不只在場上大聲咆哮還率隊退場。台啤球團事後向中華籃協繳交罰款，哈孝遠則被球團懲處「全數禁賽」、扣薪2個月。對此，他本人也發聲了。

▲▼台啤助理教練哈孝遠不滿判決衝進場抗議。（圖／籃協提供）

▲台啤助理教練哈孝遠不滿判決衝進場抗議。（圖／籃協提供）

對於「罷賽風波」遭到懲處，哈孝遠表示：「我沒有什麼要多澄清的，我就是遵守球隊跟公司的處罰，確實地自我反省，做出這麼衝動的行為，著實不是一個好的示範。」他說未來還是會繼續努力做球隊的教練，繼續任職，並不會因為此次事件改變。

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台啤球團聲明如下：

針對台灣啤酒籃球隊昨日(4/5)出戰彰化璞園柏力力籃球隊一役發生罷賽憾事，台啤籃球隊尊重並接受中華民國籃球協會後續相關懲處，並對球隊助理教練哈孝遠予以內部懲處，扣薪2個月，且剩餘例行賽禁賽。

罷賽行為係屬非理性手段不可取，台啤籃球隊為此向SBL超級籃球聯賽球迷、球隊與籃協致上最深切的歉意，在此同時也會對球隊內部進行內部紀律教育，避免日後重蹈覆徹。

台啤籃球隊長久以來致力於培育基層籃球，支持並推廣台灣籃運，盼能和籃協與SBL球隊持續攜手努力打造更健全與公平的競賽環境，為台灣籃球盡最大心力。

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哈孝遠, SBL超級籃球聯賽, 台啤

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