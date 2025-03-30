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首爾直擊／GD零下2度寵粉脫了！ 「跳入萬人觀眾席」繞場溫柔叮嚀：稍微往後～

記者吳睿慈／首爾報導

天王G-DRAGON（GD，權志龍）睽違8年重磅回歸，29日在高陽室外體育館舉辦全新巡演《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》，現場4萬人朝勝，就連好友、家人都到齊。終於重回到舞台上，他寵粉無極限，除當聽見台下喊著「權志龍」、「權志龍」，還寵溺地說著「好啦，知道了」，隨後把外套脫到露出背心，零下2度的天氣還是超寵粉，甚至2度跳下萬人觀眾席，當人潮湧上時，他溫柔叮嚀「稍微往後退好嗎」，輕柔語氣讓全場都跟著融化了！

▲GD於29、30日連續兩天在高陽體育館開唱。（圖／Galaxy Corporation提供）

▲GD於29、30日連續兩天在高陽體育館開唱。（圖／Galaxy Corporation提供）

G-DRAGON於29、30日連續兩天在高陽體育館開唱，29日演場會因強風天氣因素晚了40餘分鐘開始，他登場就先道歉：「因為天氣的關係晚開始對不起。」由於這幾天突然降溫，演唱會場地為室外，4萬名觀眾還有人凍到當場伏立挺身，他則內疚地表示「高陽這麼冷的天氣開演唱會真的很抱歉。」但其實他本身也穿得極少，就連舞者都是小熱褲、背心，男舞者更只有背心加持，非常敬業。

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對於歌迷的用心溢於言表，演唱會搬出無人機、煙火效果等炫目的設備，其中，百台無人機排成G-DRAGON的臉型還有專輯封面的模樣，讓萬人驚訝不已，高陽夜晚高掛著天王GD的臉龐，彷彿星星般照亮城市，場地雖在室外，但LED效果看得出來砸下重本，站在舞台上方的GD隨著光束登場，宛如登上時光機般，唱著第一張正規專輯《Heartbreaker》裡的歌曲〈butterfly〉、〈Heartbreaker〉等，粉絲激動喊著「我的回憶殺！」帶領觀眾重回2009年。

▲GD即將在7月12、13日來到台北小巨蛋開唱。（圖／Galaxy Corporation提供）

▲GD即將在7月12、13日來到台北小巨蛋開唱。（圖／Galaxy Corporation提供）

G-DRAGON時隔88個月回歸，話明顯變多了，演唱會上出現兩尊大石像，他耐心地向觀眾解釋一尊是《Heartbreaker》時的他，一尊是代表最新專輯《Ubermensch》的他，兩尊對視著彼此，象徵過去與現在，他露出一抹驕傲的表情笑喊：「這個你們不知道吧！」隨後他還自虧「老實說，新專輯出現的尼采理論、哲學看起來很難，其實只是想看起來有像有點厲害。」逗笑所有人。

高陽室外體育館最高可容納4.1萬人，為了更近距離接觸粉絲，G-DRAGON兩度跳下萬人觀眾席，在保鑣的護送下，甚至繞場一圈，所有人湧上去只為更靠近他，導致現場一度暴動，他雖然被擠到邊邊，但臉上表仍語氣溫柔地說著「稍微往後退一點好嗎」、「稍微往後唷」，台上與歌迷閒話家常，只要觀眾大喊都必定有回應，相關演唱會影片掀起廣大迴響。G-DRAGON此趟巡演即將在7月12、13日來到台北小巨蛋，詳情請關注台灣主辦單位。

▲GD於29、30日開唱寵粉滿分，跳下觀眾席跟粉絲互動。（圖／Galaxy Corporation提供）

▲GD於29、30日開唱寵粉滿分，跳下觀眾席跟粉絲互動。（圖／Galaxy Corporation提供）

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