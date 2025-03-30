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首爾直擊／GD開唱天后CL霸氣助陣2首歌　「《RM》開喜婆婆裝扮現身」大咖都來了

記者吳睿慈／首爾報導

天王G-DRAGON（GD，權志龍）睽違8年，他29日在高陽室外體育館舉辦全新巡演《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》，以首爾為起點作為首站，祭出煙光、無人機、雷射光等炫目的效果，4萬名觀眾共襄盛舉，就連演藝圈大咖也都現身VIP包廂，《RM》4位成員池錫辰、劉在錫、梁世燦、Haha、古天樂、知名變性藝人風子（풍자）等人，還有GD的姐夫金敏俊（김민준）、姊姊、爸爸、媽媽以及3歲姪子全都在場，嘉賓更請來天后CL助陣，全場氣氛嗨到最高點。

▲▼GD首爾演唱會。（圖／Galaxy Corporation提供）

▲GD於29、30日連續兩天在高陽體育館開唱。（圖／Galaxy Corporation提供）

G-DRAGON連續兩天於29日在高陽室外體育館舉辦全新巡演《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》，歌單精心設計，從新歌〈POWER〉揭開序幕，他穿著滿滿鮮紅色花朵的外套，自帶天王霸氣從台上現身，緊接著歌曲〈Home Sweet Home〉嗨炸全場，當大螢幕出現隊友太陽的畫面，他不忘往後看望向螢幕裡的隊員，團魂炸裂。

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▲▼GD首爾演唱會。（圖／Galaxy Corporation提供）

▲王者降臨，GD時隔8年回歸全場嗨翻。（圖／Galaxy Corporation提供）

巡演同步販售最新版的花朵手燈，G-DRAGON看見台下歌迷拿著手燈狂晃，露出滿意笑容，不忘害羞表示「我也是一朵花」，掀起滿場尖叫聲，睽違88個月、8年再度回歸，他炒熱氣氛喊著：「大家好久不見！今天要一起玩到最後！」並在唱到〈One of a Kind〉走到最前方舞台，嘶吼一聲「Make some noise」，4萬人尖叫聲沒停過。

當在唱到〈R.O.D〉尾聲時，天后CL突然從身後出現，她穿著白色低胸西裝套裝，襯托出性感又火辣的身材，現場氣溫雖零下，但兩位天王、天后的演出讓氣氛超火熱，兩人難得合體，馬上又帶來另一首歌〈The Leaders〉，時隔多年的雙人舞台，看得台下超盡興、狂搖手燈。G-DRAGON此趟巡演即將在7月12、13日來到台北小巨蛋，詳情請關注台灣主辦單位。

▲▼GD首爾演唱會。（圖／Galaxy Corporation提供）

▲CL驚喜現身助陣。（圖／Galaxy Corporation提供）

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GDragon, 權志龍, GD

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