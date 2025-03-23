官宣離婚1個月「陳妍希最新近照」展笑顏　合體歐陽娜娜嗨看演唱會

記者劉宜庭／綜合報導

女星陳妍希2月18日與大陸演員陳曉發表聯合聲明，正式宣告結束8年婚姻，消息一出震驚粉絲。近日她重新展開單身生活，前天（21日）曬出與歐陽娜娜現身歌手汪蘇瀧演唱會的合照，在北京國家體育場（鳥巢）與好友同遊，笑容滿面氣色佳，展現堅強又樂觀的姿態，近況令不少粉絲放心許多。

▲陳妍希揮別離婚陰霾，開心現身看演唱會。（圖／翻攝自微博／陳妍希）



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當晚，陳妍希穿著來自法國品牌的造型，搭配粉紅色墨鏡，開心比出愛心手燈，與歐陽娜娜一起力挺汪蘇瀧演出，並在微博寫下：「謝謝瀧瀧請看演唱會，年少有為，好精彩！」引來汪蘇瀧現身留言區回覆「羅曼城大門常打開」，她則以一個愛心符號回應，顯見雙方好交情。

▲陳妍希力挺汪蘇瀧演出。（圖／翻攝自微博／陳妍希）



由於這是陳妍希離婚後，第一次分享最新近照，揮別離婚陰霾的笑容，令大批粉絲直呼放心不少，許多人也紛紛留言鼓勵「好嗨的氛圍，盡情享受」、「妍希真的好久不見了，想你啦！只希望你過得開開心心就好」、「是不是充完電之後能量滿滿啦」、「陳姐開心就好」、「看到你開心我也開心」。

此外，歐陽娜娜當晚也在微博分享與陳妍希的合照，為好友汪蘇瀧打氣表示：「瀧哥第一場，十萬伏特，為你驕傲哥！！」隔天，她又現身楊丞琳於北京舉辦的《LIKE A STAR》演唱會，與媽媽傅娟一同觀賞，並發文大讚：「舞美漂亮人美麗，唱得太太太好了，我愛嫂子。」甜喊「嫂子」展現好交情，也釣出楊丞琳親自留言回應：「謝謝娜比帶著媽媽一起來，開心。」展現演藝圈姐妹情深。

▲歐陽娜娜帶傅娟看楊丞琳演唱會。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜）