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民視八點檔「14位第二代主演」林口公園合體　王瞳化身復仇女神！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔大戲《好運來》第二代演員群日前於林口社區運動公園盛大集結，為即將到來的宣傳影音及主視覺拍攝進行準備。14位「顏值爆棚」的演員群包含蘇晏霈、王瞳、傅子純、吳東諺、曾子益、黃文星、謝京穎、宮美樂、洪浩竣、林筳諭（勇兔）、吳政澔、何蓓蓓、程雅晨、徐千京，以青春洋溢的亮麗春裝現身，為林口公園注入一股活力四射的氣息。

▲《好運來》第二代集合，蘇晏霈回歸、王瞳化身復仇女神。（圖／民視提供）

▲《好運來》第二代集合，蘇晏霈回歸、王瞳化身復仇女神。（圖／民視提供）

蘇晏霈透露，休息一年多後，已準備好重返八點檔戰場，期待與觀眾見面。王瞳則興奮表示，這次特別邀請李之勤前輩為她設計造型，讓她對「復仇女神」的角色充滿信心，誓言挑戰不同以往的演出。傅子純則以亮眼新髮色登場，他笑說為了呼應新角色的性格，20年來首度染髮，希望帶給觀眾耳目一新的感覺。

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吳東諺透露，這次角色跟他本人反差很大，所以他積極揣摩，希望可以將角色詮釋到位。曾子益則說這次角色雖不陌生，但跟沒有合作的演員有親密的互動，也希望能有新的表現；黃文星則表示，這次角色應該可以不用擔任反派擔當，也挑戰沒有過的設定，充滿期待。

▲《好運來》第二代集合，蘇晏霈回歸、王瞳化身復仇女神。（圖／民視提供）

▲《好運來》第二代集合，蘇晏霈回歸、王瞳化身復仇女神。（圖／民視提供）

謝京穎則透露，這次角色跟她本人很像，請大家期待。宮美樂則說這次角色依舊是一個很可可愛愛的角色，洪浩竣則表示，這次角色能跟女神合作，非常開心。林筳諭（勇兔）、何蓓蓓、徐千京、程雅晨等四位女演員的加入，更讓觀眾驚艷不已，紛紛留言討論，期待她們在劇中的表現。

演員們自備精緻妝髮，身著亮色系春裝，在陽光灑落的草地上展現自信笑容。他們不僅展現了年輕演員的活力與朝氣，更讓現場充滿了歡樂與期待。《好運來》第二代演員群的亮麗登場，吸引了眾多粉絲及民眾的目光，現場氣氛熱烈。

▲《好運來》第二代集合，蘇晏霈回歸、王瞳化身復仇女神。（圖／民視提供）

▲《好運來》第二代集合，蘇晏霈回歸、王瞳化身復仇女神。（圖／民視提供）

而《好運來》二代演員影片一曝光，立即在網路上掀起熱烈討論，短短時間內已突破180萬觀看次數，可見觀眾對這部戲的期待與關注。此次宣傳影音及主視覺的拍攝，不僅為《好運來》增添更多話題，也讓觀眾更加期待這部戲的播出。

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