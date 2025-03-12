金秀賢驚傳「缺席GD節目錄製」！　抵制聲浪過大恐遭刪減下車

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣男星金秀賢近日捲入風波，被已故女星金賽綸的家屬指控在女方15歲時就交往，以及無情放任女方被攻擊、追討債務等，引發極大爭議，目前也有品牌宣布與其切割。而他作為GD節目的班底，也傳出可能會退出。

▲金秀賢和金賽綸的關係讓外界霧裡看花。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

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根據韓媒《每日經濟》報導，MBC綜藝節目《Good Day》將於13日進行新一集的錄製，但主要班底之一的金秀賢將不會出席。另一方面，由於金秀賢已在上月27日完成了節目錄製，關於是否要剪掉其相關畫面，製作單位目前仍在討論中。

金秀賢因為是節目的主要班底，若要進行片段刪除，將需要大幅調整內容，連聲音的部分也要重新修改。不過，目前金秀賢的私生活爭議越演越烈，觀眾抵制的聲浪也不斷變大，據傳製作單位內部已大致決定要讓金秀賢退出。

▲金秀賢是《Good Day》主要出演者之一。（圖／翻攝自Instagram／withmbc）

此前，金秀賢被YouTube頻道《橫豎研究所》一連公開數張私照，包括親吻金賽綸的照片，以及寫給女方的情書等。而他的經紀公司Gold Medalist面對更多的爆料，仍堅持原本的立場，表示一切都是虛構，「將考慮採取最嚴厲的法律行動。」