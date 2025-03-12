Andy「隨時要崩潰」！4個月前看風水…被示警5重點 網朝聖：神預言

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，眼見沒有權利控制辛苦經營10年的頻道，他坦言心情一直處於內耗狀態。對此，有網友發現他4個月前被看完風水及八字後，命理師簡少年的一番言論「意外成了神預言」！

▲簡少年4個月前就看出Andy「隨時就要崩潰了」。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



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簡少年當時從磁場角度觀察發現，Andy確實有財運，但身體狀況備受影響，不只壓力會很大，對腸胃也比較不好。Andy當下伸出雙手，簡少年一看到他有很明顯的青筋時表示「你精神壓力很大」，提醒他去檢查內分泌系統。

▲簡少年提醒Andy要注意身體。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



不只這樣，簡少年還提醒Andy，由於租屋處環境髒亂，無形中衍生出「濁」的感覺，進而要小心可能會出現5種跡象，「身體要很注意、壓力會很大、容易做夢、發生亂七八糟的事、對腦子的狀況不是那麼好。」

▲▼Andy租屋環境髒亂。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



簡少年進一步補充說明，看完Andy的八字原本以為給錯了，原因是「看起來壓力超大，精神壓力快崩潰」，加上風水，讓他更加篤定對方「隨時就要崩潰了」。

▲▼簡少年還有看Andy的生辰八字。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



對此，Andy當時苦笑解釋他通常都會給予觀眾正能量的東西，背後壓力有時是自己給自己的、有時是外來，但他都自行消化，只能透過運動或和朋友聊天紓壓，「可是就怎麼辦？只能這樣啊。」

▲網友陸續朝聖4個月前的影片。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）