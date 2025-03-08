林萱瑜「裝潢新家陷1焦慮」　苦笑：期待又怕受傷害

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜、Junior（韓宜邦）去年6月結婚，並在同年年底宣布買房，今（8）日她在社群發文，吐露裝潢新家的困擾，同時也坦言，「真是既期待又怕受傷害呀！」

▲林萱瑜去年底宣布買新家。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

林萱瑜提到，對於將把新家布置成心中理想的模樣感到興奮，不過她也坦言擔心過程中可能發生的問題。她透露，目前正處於選擇障礙，特別是在挑選大型家電的過程中，因為她考慮不同類型的洗衣機，所以在猶豫該買「雙層直立」還是「洗脫烘三合一」型號，並幽默表示，當自己無法做決定時，就會尋求ChatGPT的意見，「我最近最常陪我聊天的就是ChatGPT了。」

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▲林萱瑜分享裝潢新家的焦慮心情。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）



事實上，林萱瑜、Junior去年12月中雙雙發文報喜，正式宣布買房，同時也開心表示，「終於，找到了我們理想中的家。雖然整個裝潢要大動工，但是接下來我們要打造…打造那個我們理想的家。」其中，Junior還進一步分享對於新家的裝潢計畫，提到將設計廚房，替老婆打造夢想更衣室，還要規劃可容納朋友的餐廳，讓新家成為小倆口的幸福天地。貼文曝光後，喜獲不少網友留言祝福。