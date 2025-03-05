記者潘慧中／綜合報導

日本女星大久保麻梨子來台發展14年，曾獲金鐘迷你劇集女配角獎肯定，2016年與台灣男友Jerry結婚，成為台灣媳婦。近日格外引起討論的是，她分享在台灣看房時遇到「讓我最驚訝的事情」，讓不少粉絲心有戚戚焉。

▲大久保麻梨子來台發展14年了。（圖／翻攝自Facebook／大久保麻梨子）



[廣告]請繼續往下閱讀...

大久保麻梨子4日在臉書透露，每當和台灣朋友聊到買房的話題時，由於台灣房價很貴，所以她常被問：「你們在日本買房比較划算吧？」對此，她表示其實喜歡在台灣生活，「但也好奇在日本置產比較好嗎？」

與老公聊台日兩地的房地產時，大久保麻梨子有感而發地說，婚後在台灣看了數十次房子，最讓她驚訝的是「我們還沒有看完房仲就說『這間很熱門，現在不決定就沒了』，甚至說『如果有興趣可以先下訂金，不然晚點可能就被別人買走囉』。」

▲大久保麻梨子回應粉絲留言。（圖／翻攝自Facebook／大久保麻梨子）



相較之下，大久保麻梨子表示日本房仲通常都只會介紹，「完全不推銷的感覺」，而且日本可能比較在意先行申請貸款的部分，兩地可說是各有優缺點和差異性。

大久保麻梨子臉書全文：

和台灣朋友聊天聊到「買房」的話題時，因為台灣房價很貴所以常常被說你們在日本買房比較划算吧？

雖然我還是喜歡在台灣生活

但也好奇在日本置產比較好嗎？

於是我與Jerry聊聊台灣與日本的房地產大不同。

我們結婚後也看過好十幾次台灣的房子，

讓我最驚訝的事情是當時我們還沒有看完就房仲說「這間很熱門，現在不決定就沒了！」

甚至說「如果有興趣可以先下訂金，不然晚點可能就被別人買走囉！」反而日本房仲只是介紹，完全不推銷的感覺

覺得台灣與日本看房還有格局上也有很大的不同