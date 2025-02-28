「柳演錫老婆」要來了！蔡秀彬4／11登台　甜喊：這是我的第一次

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星蔡秀彬近來參演《現在撥打的電話》人氣飆漲，她近期忙著籌劃見面會，即將在4月11日首度來到台灣與劇迷見面，跨海捎來問候：「終於有機會能親自到台北與你們見面，我現在內心充滿興奮又期待！」盼望快點來到會粉絲。而她的「老公」柳演錫早一步在3月先行登台，也讓粉絲開心表示「夫妻倆來台灣出差了」。

▲「柳演錫老婆」蔡秀彬4月來台舉辦見面會。（圖／得藝室策劃、KINGKONG by STARSHIP提供）



蔡秀彬主演的《現在撥打的電話》與柳演錫組成「櫥窗夫婦」，兩人又甜又揪的譜戀戲碼，時時牽動粉絲的心。戲劇播畢後，兩位主角還是受到很多劇迷喜愛，「老公」柳演錫早一步在3月先行登台，她則是4月隨後跟上，得知台北站行程確認，她表示期待與大家見面，「這是我的第一次喔」！

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即將來台北，蔡秀彬難掩喜悅之心說著：「真的非常開心受到大家喜愛，我會繼續努力帶來更多優秀的作品，好回饋一直支持我的粉絲！這次終於有機會能親自到台北與你們見面，我現在內心充滿興奮又期待。希望當天能見到大家，這是我演藝生涯一個非常重要的存在，在這特別的日子，我們一起留下珍貴的回憶。為了讓大家可以很幸福，我正在用心準備見面會，從我的瑣碎小事到幕後故事，再加上從未展現過的面貌，預計會在這次見面會中分享。」

▲▼蔡秀彬見面會福利、票價公開。（圖／得藝室策劃、KINGKONG by STARSHIP提供）



蔡秀彬台灣首場粉絲見面會即日起於KKTIX售票系統販售，票券分為5200元、4800元3800元與身心席2600元。全場皆享有紀念小卡與蔡秀彬會後與大家甜蜜HI-BYE（歡送），以及每20人一組，共300位團體合影、共60張親簽海報、共30張親簽拍立得與20張親簽紀念小卡，更多詳情請洽主辦單位。