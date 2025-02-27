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直播主波波談與父親的遺憾　徐小可忍不住淚爆哭

記者葉文正／台北報導

梁赫群、徐小可主持八大電視最新外景節目《直播下班後》，將於本週日(3/2)晚間7點八大綜合台全台首播。首集受訪對象是場場直播創下百萬業績的知名直播主波波（BoBo），在拍攝過程中，徐小可觀察到作為一個成功直播主的秘訣之一，是要喜歡跟人說話、互動，享受最直接的接觸，梁赫群卻逗趣自嘲：「相反的，我回到家只有一個人跟我講話，就是大樓管理員，他會跟我說『你老婆的包裹，你要不要簽一下』。」

▲直播主波波(左二)向父親表達感恩之情，讓徐小可(右一)頻頻拭淚。。（圖／八大提供）

▲直播主波波(左二)向父親表達感恩之情，讓徐小可(右一)頻頻拭淚。（圖／八大提供）

《直播下班後》，節目中除了直擊百萬直播主的工作基地，也深入了解這群累積創造「億」級驚人銷售的直播主背後的人生故事。直播主波波首次在鏡頭前公開分享自己的心路歷程，坦言成長過程中父親的愛一直支撐著她，而她卻從未正式向父親說聲「謝謝」。藉由這次機會，她特別寫了一封信，向父親表達內心深處的感恩之情，一度讓主持人徐小可現場頻頻拭淚，哽咽說：「謝謝波波，讓我們再次看到生命最棒的地方不是只有活在當下，是用生命影響生命！」

▲直播主波波(左二)向父親表達感恩之情，讓徐小可(右一)頻頻拭淚。。（圖／八大提供）

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▲梁赫群(左起)與直播主波波跟徐小可合作。（圖／八大提供）

隨著網絡直播的蓬勃發展，網路環境為創作者提供了前所未有的機會，百萬直播主波波也透過自身經歷，證明了數位時代創業的無限可能。拍攝當天，現場開啟直播挑戰，波波邀請兩位主持人作為直播驚喜嘉賓，躲在鏡頭後的梁赫群竟對著網友賣關子，神秘地先自我介紹是「影視紅星、年輕的時候很像坤達…」見到網友留言瘋猜是許光漢，梁赫群開玩笑直呼：「差不多。」讓一旁的徐小可聽不下去，狠狠吐槽：「只有性別一樣，哪裡差不多？！」

▲直播主波波(左二)向父親表達感恩之情，讓徐小可(右一)頻頻拭淚。。（圖／八大提供）

▲三人一起直播有不少笑料。（圖／八大提供）

此外，除了揭密波波帶貨秘訣，梁赫群、徐小可也加入直播實戰挑戰，根據製作單位的出題來分享穿搭；徐小可成功挑戰「知名上市公司裡最機車的主管」穿搭，梁赫群卻在「想炫富又怕太高調的務農人士」的主題慘遭眾人吐槽，眼見他扛著鋤頭、穿著室內拖卻背著名牌包，讓徐小可忍不住脫口：「這位先生，你知道我們在錄影嗎？!」

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